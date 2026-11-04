IG-Metall-Chefin verlangt höheres Angebot der Arbeitgeber

Frankfurt/Main (dpa) - Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie hat die Chefin der IG Metall, Christiane Benner, die Arbeitgeber zu einem verbesserten Angebot aufgefordert. Vor dem Start der dritten Verhandlungsrunde an diesem Donnerstag (5. November) sagte sie im Interview mit dem Magazin «Der Spiegel»: «Ich hoffe, dass Arbeitgeber dazu in der Lage sind, bis dahin ein Angebot vorzulegen, über das unsere Kollegen überhaupt mit ihnen sprechen können. Wir erwarten auch verbindliche Antworten zur Beschäftigungs- und Zukunftssicherung. Oder kurz: ein Bekenntnis zum Standort und den Beschäftigten.»

Die erste Offerte der Arbeitgeber mit einer konditionierten Einmalzahlung im kommenden Jahr und einer Stufenerhöhung von 1,3 Prozent im Juli 2028 bezeichnete die Gewerkschafterin als «Zumutung». Sie nehme auch in den Betrieben mit schwieriger wirtschaftlicher Lage eine «kämpferische Stimmung» wahr. «Die Leute machen sich Gedanken, wie es mit ihnen, ihren Kindern, deren Ausbildung, mit den steigenden Kosten weitergeht. In vielen Betrieben haben die Arbeitnehmer bereits einen Beitrag durch Verzicht geleistet, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Da reden wir über Milliardenbeträge. Jetzt wollen sie nicht noch mit Tarifabschlüssen unter der Inflationsrate abgespeist werden.»

Warnstreiks laufen weiter

Benner warnte die Arbeitgeber vor Angriffen auf die 35-Stunden-Woche. Sie habe eine hohe symbolische Bedeutung für die Menschen. Zudem sei der Streit unnötig, weil die Beschäftigten bereits flexibel arbeiteten.

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Seit dem Ende der Friedenspflicht am Sonntag hat die IG Metall viele zehntausend Beschäftigte zu kurzfristigen Warnstreiks aufgerufen. Allein am Mittwoch beteiligten sich nach Angaben des Gewerkschaftsvorstands mehr als 100.000 Beschäftigte an den Protesten in 460 Betrieben. Für Donnerstag sind Schwerpunkte in Baden-Württemberg sowie in den Tarifgebieten Mitte und Küste geplant. Als nächste Eskalationsstufe könnte die Gewerkschaft zu ganztägigen Warnstreiks aufrufen und dafür ihren Mitgliedern auch Streikgeld auszahlen. In der deutschen Metall- und Elektroindustrie arbeiten rund 3,7 Millionen Menschen. Sie umfasst wichtige Industriesparten wie Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallerzeugung.

Forderung und Angebot

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie im fünf Prozent mehr Geld. Zudem will man über die Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten verhandeln und eine Gewinnbeteiligung für Beschäftigte in profitablen Firmen erreichen.

Die Arbeitgeber boten bislang eine Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoentgelts im Juli 2027. Die Zahlung könne allerdings von Firmen mit geringer Profitabilität verschoben und gegebenenfalls gestrichen werden können, hieß es. Eine Entgelterhöhung von 1,3 Prozent soll es dann ab Juli 2028 geben. Der Tarifvertrag soll bis Ende 2028 gelten.

Gesamtmetall nennt Forderung «unverantwortlich»

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat angesichts der Kostenstruktur vor dem Abbau mehrerer Hunderttausend Jobs gewarnt. «Seit 2019 hat die Deindustrialisierung allein in der Metall- und Elektro-Industrie 350.000 Arbeitsplätze gekostet», sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Oliver Zander, der «Bild»-Zeitung. «Angesichts der Unterauslastung sind weitere 300.000 Arbeitsplätze allein in der M+E-Industrie in den nächsten zwei bis drei Jahren bedroht.»