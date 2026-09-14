Krise in der Auto-Industrie

IG Metall ruft zu Protest gegen Einschnitte in Autobranche

Ist die 35-Stunden-Woche noch zeitgemäß? Angesichts der Krise in der Automobilbranche gibt es Rufe nach Einschnitten für die Beschäftigten. Die IG Metall macht dagegen Front.

Bundesweit will die IG Metall am 21. September gegen weitere Einschnitte für Beschäftigte der Automobilbranche protestieren. (Symbolbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa
Bundesweit will die IG Metall am 21. September gegen weitere Einschnitte für Beschäftigte der Automobilbranche protestieren. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Mit Protestaktionen an mehr als 200 Orten in Deutschland will die IG Metall am 21. September ein Stopp-Zeichen gegen Jobabbau und weitere Einschnitte bei Beschäftigten in der Auto-Industrie setzen. Aktuell müssten vor allem die Mitarbeiter die Folgen der Branchenkrise tragen, kritisiert Gewerkschaftschefin Christiane Benner. «Wir erleben momentan einen beispiellosen Angriff auf die Beschäftigten in der Automobilindustrie.» Dabei gehe es vor allem um die 35-Stunden-Woche. «Das muss aufhören.»

Das hieße, dass die Beschäftigten unbezahlt fünf Stunden pro Woche mehr arbeiten müssten, stellt der Betriebsratschef von ZF in Hannover, Jens Schäfer, klar. «Das bringt die Kolleginnen und Kollegen auf die Palme.» Außerdem gingen dadurch weitere Arbeitsplätze verloren, warnt er. 

IG Metall-Chefin Christiane Benner: «Es ist längst Zeit für einen Weckruf Richtung Arbeitgeber und Richtung Politik.» (Archivbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
IG Metall-Chefin Christiane Benner: «Es ist längst Zeit für einen Weckruf Richtung Arbeitgeber und Richtung Politik.» (Archivbild)

Benner: «Es ist Zeit für einen Weckruf»

Es sei Zeit für einen Weckruf an Arbeitgeber und Politik, erklärt Benner. Die Beschäftigten hätten schon Opfer von mehreren Milliarden Euro gebracht - etwa durch Verzicht auf Entgelte und Einschnitte bei Tarifverträgen. Und doch werde ihnen vermittelt, dass das nicht reiche, während Unternehmen weiterhin Dividenden auszahlen und für das Management Fehler der Vergangenheit keine Folgen hätten. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Unter dem Motto «Zukunft statt Kahlschlag - Zusammenhalt ist unsere stärkste Marke» will die IG Metall am kommenden Montag mehr als 100.000 Menschen auf die Straße bringen. Geplant seien verschiedene Aktionen wie interne Betriebsversammlungen in Unternehmen, aktive Mittagspausen, Sternmärsche sowie öffentliche Kundgebungen. 

Viele Beschäftigte bei Autoherstellern und Zulieferern bangen um ihre Jobs. Bei Volkswagen ist die Zukunft von vier ganzen Autofabriken ungewiss. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Viele Beschäftigte bei Autoherstellern und Zulieferern bangen um ihre Jobs. Bei Volkswagen ist die Zukunft von vier ganzen Autofabriken ungewiss. (Archivbild)

Dabei geht es sowohl um die Situation bei den großen Autoherstellern als auch bei Zulieferern. Ein besonderer Fokus liegt den Angaben nach auf dem Autobauer Volkswagen und den Standorten Zwickau, Emden, Hannover und Neckarsulm, die um ihre Zukunft bangen, betont Benner. «Wir werden um die Zukunft der vier Werke kämpfen.» So ist etwa in Zwickau an dem Tag eine Großkundgebung auf dem Hauptmarkt geplant, zu der laut IG Metall Tausende Menschen aus Betrieben der Region erwartet werden. Benner selbst will bei Aktionen in Wolfsburg und Hannover vor Ort sein. 

Mehr Investitionen an deutschen Standorten gefordert

Die Gewerkschaft fordert unter anderem von den Unternehmen, wieder stärker in deutsche Standorte zu investieren. Konkret nennt Benner Bereiche wie Batteriefertigung, autonomes Fahren und die Modernisierung von Produktionsanlagen. Außerdem brauche es wieder mehr Modelle, die großes Volumen bringen, um die Fabriken besser auszulasten. Derweil müsse die Politik für wettbewerbsfähige Industriestrompreise sorgen, ergänzt der Zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner. Zudem müssten die Zölle für chinesische E-Autos auch auf Plug-in-Hybride ausgeweitet werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Krise in Autobranche - Rüstungsindustrie als Rettungsanker?
Autozulieferer

Krise in Autobranche - Rüstungsindustrie als Rettungsanker?

Die Absatzschwäche der Autohersteller trifft viele Zulieferbetriebe. Deswegen sind Alternativen gefragt. Kann die boomende Rüstungsindustrie Ersatz schaffen?

18.03.2026

Tausende demonstrieren für mehr Investitionen in Industrie
Gewerkschaft

Tausende demonstrieren für mehr Investitionen in Industrie

In fünf Städten demonstrieren Industriebeschäftigte für ihre Zukunft. Die IG Metall nimmt Politik und Unternehmen in die Pflicht. Laut der Gewerkschaft wächst die Sorge um Arbeitsplätze.

15.03.2025

IG-Metall-Chefin: Deutschland braucht einen Plan
Gewerkschaft

IG-Metall-Chefin: Deutschland braucht einen Plan

Die Industrie steckt in der Krise. Deutschlands größte Gewerkschaft erwartet von der künftigen Bundesregierung rasch Lösungen. Und droht zugleich: Ihre Streikkasse sei gut gefüllt.

27.01.2025

Energieversorgung

Tausende Beschäftigte demonstrieren für Industriestrompreis

Lautstark fordern die Gewerkschaften IG Metall und IG BCE einen Brückenstrompreis für energieintensive Unternehmen. An einem bundesweiten Aktionstag nehmen Tausende Beschäftigte teil.

24.11.2023

Porträt

Benner will erste IG-Metall-Chefin werden

Die IG Metall gilt vielen als Männer- und Autoladen. Jetzt tritt erstmals eine Frau für das Spitzenamt an. Die designierte Vorsitzende will nicht nur das Erscheinungsbild ändern.

16.10.2023