Metall- und Elektroindustrie

IG Metall startet Warnstreiks am Sonntag

Das erste Angebot der Arbeitgeber mit langer Laufzeit und später Stufenerhöhung sorgt bei der IG Metall für Unmut. Mit Warnstreiks will sie ein Ergebnis sichern, das Kaufkraft und Jobs sichert.

Die IG Metall startet Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Die IG Metall startet Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die IG Metall ruft ihre Mitglieder zu Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie auf. Dies sei eine Reaktion auf die Forderung der Arbeitgeber nach einem Reallohnverzicht für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten, teilt der Gewerkschaftsvorstand in Frankfurt mit. Erste Warnstreiks erwarte man nach Beschlüssen der regionalen Tarifkommissionen bereits in der Nacht zum Sonntag (1. November) mit dem Ablauf der Friedenspflicht.

«Das sogenannte Angebot der Arbeitgeber provoziert in den Betrieben nur Unverständnis und Wut. Deswegen werden die Beschäftigten mit starken Warnstreiks darauf reagieren», erklärt die Gewerkschaftschefin Christiane Benner. Es gehe darum, Kaufkraft und Zukunft für alle am Standort zu sichern. «Die Arbeitgeber dagegen wollen den Menschen im Ergebnis Geld wegnehmen.»

5 Prozent gefordert

Die Gewerkschaft ist mit einer Forderung nach 5 Prozent mehr Geld und der tariflichen Sicherung von Jobs und Standorten in die Tarifrunde gegangen. Die Laufzeit sollte zwölf Monate betragen. Zu Beginn der zweiten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot mit 26 Monaten Laufzeit vorgelegt, das eine Einmalzahlung im kommenden Jahr und eine Stufenerhöhung von 1,3 Prozent im Juli 2028 vorsah. Begründet wurde die Offerte mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage und hohen Kostenbelastungen für die Industrie in Deutschland.

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IG Metall-Tarifvorständin Nadine Boguslawski verweist auf die anziehende Inflation. «Die Unternehmen lassen diejenigen hängen, die jeden Tag gute Arbeit in den Betrieben leisten. Das Angebot bedeutet eine Minus-Runde für die Beschäftigten und eine nachhaltige Schwächung der Wirtschaft.»

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