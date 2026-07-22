Bestand wächst weiter

Immer mehr Autos - nur in Stadtstaaten weniger Zulassungen

Autos bestimmen weiterhin die Mobilität der Menschen in Deutschland. In den Stadtstaaten sinkt die Autodichte, während in Flächenländern neue Rekorde erreicht werden.

Der Verkehr in Deutschland wird dichter. (Foto:Archiv) Foto: Christian Butt/dpa
Der Verkehr in Deutschland wird dichter. (Foto:Archiv)

Wiesbaden (dpa) - Die Liebe zum Auto ist ungebrochen: Noch nie waren in Deutschland so viele Pkw zugelassen wie zum Beginn des laufenden Jahres. Ihre Zahl stieg binnen eines Jahres um rund 200.000 auf 49,5 Millionen Stück. Daraus ergibt sich nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes eine Rekord-Fahrzeugdichte von 593 Autos pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das waren noch einmal drei Autos mehr als ein Jahr zuvor. 

Die anteilig meisten Autos haben die Menschen in den Flächenländern mit dem Saarland an der Spitze. Dort besitzen 1.000 Menschen im Schnitt 649 Autos und damit drei mehr als ein Jahr zuvor. Auf den Plätzen folgen Rheinland-Pfalz (644) und Bayern (639). Auch in sämtlichen anderen Flächenstaaten nahm die Fahrzeugdichte noch einmal zu. 

Berlin mit geringster Autodichte

Einen gegensätzlichen Trend registrierten die Statistiker ausschließlich in den Stadtstaaten: In Berlin und Bremen ging die Zahl der Autos pro Einwohner zurück, während sie in Hamburg stagnierte. In der Hauptstadt Berlin wurde mit 330 Autos pro 1.000 Einwohner auch die geringste Autodichte festgestellt. In Ballungsräumen ist es wegen des gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehrs einfacher, aufs Auto zu verzichten. 

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Unter dem gesamtdeutschen Schnitt lagen neben den Stadtstaaten sämtliche ostdeutschen Flächenländer. Insgesamt gibt es in Deutschland etwas mehr Autos als im europäischen Durchschnitt. Spitzenreiter in der EU ist aber Italien mit über 700 Wagen pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern

Die vielen Autos werden auch für mehr Fahrten genutzt. Für das Jahr 2024 weist die umweltökonomische Gesamtrechnung für Deutschland eine Fahrleistung von 576,3 Milliarden Kilometern aus. Das waren 0,9 Prozent mehr als 2023 und 7,0 Prozent mehr als im Corona-Jahr 2020. Die fast 640 Milliarden Kilometer aus dem Jahr 2019 vor der Pandemie wurden aber längst nicht mehr erreicht.

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