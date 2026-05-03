Stromversorgung

Immer mehr Batteriespeicher gebaut

Alleine im ersten Quartal gingen mehr als 2 Gigawattstunden Kapazität in Betrieb. Inzwischen gibt es laut BSW-Solar rund 2,5 Millionen Anlagen.

Batteriespeicher können Schwankungen bei Solar- und Windstrom ausgleichen. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Batteriespeicher können Schwankungen bei Solar- und Windstrom ausgleichen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Im ersten Quartal wurden zwei Drittel mehr Batteriespeicher gebaut als vor einem Jahr. Von Januar bis März wurden rund 2 Millionen Kilowattstunden (2 Gigawattstunden) an Speicherkapazität neu in Betrieb genommen, wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) unter Berufung auf Zahlen der Bundesnetzagentur mitteilt. Damit wuchs der Batteriespeicherbestand insgesamt auf rund 28 Gigawattstunden, verteilt auf 2,5 Millionen Anlagen. 

Mehr als die Hälfte des Zubaus im ersten Quartal entfiel mit über einer Gigawattstunde auf Großspeicher mit Kapazitäten jenseits einer Megawattstunde. Das war beinahe eine Vervierfachung zum Vorjahr. Im Heimspeichersegment mit Kapazitäten von 5 bis 20 Kilowattstunden stagnierte der Zubau dagegen bei rund 0,74 Gigawatt. 

Tagesverbrauch von 3 Millionen Privathaushalten 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Rein rechnerisch entspricht die installierte Gesamtkapazität dem durchschnittlichen privaten Tagesstromverbrauch von rund 3 Millionen Haushalten in Deutschland, heißt es vom BSW-Solar. Mit dieser Kapazität könnten witterungsbedingte Schwankungen bei der Produktion von Solar- und Windstrom ausgeglichen werden. 

Allerdings ist BSW-Solar-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig angesichts der aktuellen Gesetzespläne aus dem Bundeswirtschaftsministerium besorgt: «Batteriespeicher dürfen in den kommenden Kraftwerksauktionen nicht durch ungeeignete Ausschreibungskriterien gegenüber Gaskraftwerken benachteiligt werden», sagt er. Vielmehr sollten Speicher gezielt gestärkt werden. Sie seien «ein zentraler Baustein für ein kosteneffizientes, resilientes und klimaneutrales Energiesystem».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Der Bau neuer Solaranlagen stockt
Erneuerbare Energien

Der Bau neuer Solaranlagen stockt

Vor allem im Privatbereich ging im ersten Quartal sehr viel weniger Leistung in Betrieb.

02.05.2026

Philippsburg wird Standort für Batteriespeicher-Gigant
Stromversorgung

Philippsburg wird Standort für Batteriespeicher-Gigant

EnBW plant eine XXL-Batterie mit einer Kapazität von 800 Megawattstunden - genug Strom für 100.000 Haushalte an einem Tag. Was das für die Energiewende bedeutet.

09.12.2025

Europas größter Batteriespeicher in der Lausitz geplant
Energie

Europas größter Batteriespeicher in der Lausitz geplant

Solarstrom oder von Windrädern generierten Strom für flaue Zeiten speichern - das ist wichtig, um die Versorgung mit Erneuerbaren zu stabilisieren. In der Lausitz ist ein besonderer Speicher geplant.

06.11.2025

Solar-Ausbau bis 2030: Die Hälfte ist geschafft
Rekord bei Sonnenstrom

Solar-Ausbau bis 2030: Die Hälfte ist geschafft

Millionen Anlagen auf Dächern und Feldern produzieren Sonnenstrom für Verbraucher. Doch das Wachstum verliert an Schwung und am Markt dominiert China, während hiesige Firmen in die Pleite rutschen.

04.07.2025

Zahl der Batteriespeicher legt kräftig zu
Energie

Zahl der Batteriespeicher legt kräftig zu

Die Stromproduktion von Windrädern und Solaranlagen ist wetterabhängig und daher nicht gleichmäßig. Ausgleich schaffen können Batteriespeicher, deren Zahl rasant zulegt.

31.01.2025