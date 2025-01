In der Krise ist die rosarote Brille im Trend

München (dpa) - Besser durch die Krise mit der sprichwörtlichen rosaroten Brille: Die deutsche Augenoptikindustrie bringt in diesem Jahr vermehrt Brillen in optimistischen Farben auf den Markt, sowohl knallbunt als auch in Pastelltönen, inklusive rosa, wie der Branchenverband Spectaris vor Beginn der Münchner Messe «opti» mitteilte. Insbesondere Knallfarben und auffällige «Statement-Brillen» sollen wirken wie ein «Gegenentwurf zu unserer krisengeschüttelten Zeit».