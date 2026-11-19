Berlin (dpa) - Die deutsche Industrie fordert die Koalition auf, zentrale Energiereformen nicht zu «verwässern». Es bleibe entscheidend, mit der Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und dem Netzpaket die Kosten des Stromsystems strukturell zu senken, sagte Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, der Deutschen Presse-Agentur. «Genau diese Reform droht auf den letzten Metern verwässert zu werden.» Die Koalition müsse jetzt Kurs halten. «Systemkosten runter statt Förderkosten hoch.»

Die Beibehaltung der Förderung für Photovoltaik-Kleinanlagen und eine Ausweitung der Biogasförderung würden die Kosten wieder nach oben statt nach unten treiben, so Lösch. «Union und SPD dürfen das Reformpaket nicht mit Einzelinteressen überladen und damit den eigenen Anspruch konterkarieren, die Energiewende bezahlbarer zu machen.»

Im Bundestag wird seit Wochen über eine EEG-Reform und ein Netzpaket verhandelt. Eine Einigung auf ein Gesamtpaket gibt es noch nicht. In einem Beitrag für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Anfang der Woche warnten Ökonomen mit Blick auf die Verhandlungen vor Milliarden-Mehrkosten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Drohende EEG-Lücke