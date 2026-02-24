Exporte

Industrie erwartet Belebung der Exporte

Deutschlands einst erfolgsverwöhnte Industrie verliert seit Jahren weltweit Marktanteile. Nun macht sich ein bisschen Hoffnung breit.

Autohersteller und mehrere andere Industriezweige rechnen in den nächsten Monaten mit einer Belebung der Exporte. (Symbolbild) Foto: Lars Penning/dpa
Autohersteller und mehrere andere Industriezweige rechnen in den nächsten Monaten mit einer Belebung der Exporte. (Symbolbild)

München (dpa) - Nach langer Talfahrt mehren sich in der deutschen Industrie die Zeichen für eine Erholung der Exporte. Neben dem allgemein etwas optimistischeren Geschäftsausblick für die kommenden Monate sind auch die Hoffnungen der Unternehmen auf ein verbessertes Auslandsgeschäft im Februar gestiegen. Der monatliche Indikator des Ifo-Instituts zu den Exporterwartungen der Unternehmen kletterte von minus 0,8 Punkten im Januar auf nunmehr plus 2,6 Punkte. Ausgenommen bleibt mit der chemischen Industrie allerdings einer der wichtigsten deutschen Industriezweige.

Bessere Aussichten meldeten vor allem Elektronik- und Optikindustrie. Optimistischer ist laut Ifo auch die Autoindustrie, die in den vergangenen Jahren in China große Einbußen hinnehmen musste. «Die Exportwirtschaft startet mit etwas Rückenwind ins neue Jahr», sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser - schränkte jedoch gleich wieder ein: «Von einer breit angelegten und dynamischen Erholung kann jedoch noch keine Rede sein.» 

Zudem bleibt die Ungewissheit über die Zollpolitik der USA. Präsident Donald Trump hatte nach einer Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof am Wochenende neue Einfuhrabgaben angekündigt. Der Supreme Court hatte Zölle für rechtswidrig erklärt, die Trump unter Berufung auf ein Notstandsgesetz aus den 1970er Jahren verhängt hatte.

