Konjunktur

Industrie steigert Umsatz - doch 140.000 Jobs fallen weg

Die deutsche Industrie kommt teils aus der Krise und legt beim Umsatz das dritte Quartal in Folge zu. Doch der Stellenabbau geht weiter. Vor allem eine Schlüsselbranche bleibt das Sorgenkind.

Die deutsche Industrie schöpft Hoffnung, baut aber unvermindert Jobs ab. (Symbolbild) Foto: Jonas Güttler/dpa
Die deutsche Industrie schöpft Hoffnung, baut aber unvermindert Jobs ab. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Industrie kommt mit der Konjunkturerholung in Schwung, baut aber unvermindert Jobs in großem Stil ab. Im dritten Quartal stieg der Umsatz der Industrie um 4,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 546,3 Milliarden Euro, zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY. Es handele sich um das dritte Quartalsplus in Folge und den höchsten Wert seit vier Jahren. Grund sind der Boom um Künstliche Intelligenz, Preiserhöhungen und staatliche Milliardenausgaben für Rüstung. Zuvor war der Umsatz seit dem vierten Quartal 2022 kontinuierlich gesunken.

Der Stellenabbau geht jedoch weiter: Ende September arbeiteten 5,3 Millionen Menschen in der Industrie - 140.200 oder 2,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 seien etwa 405.800 Arbeitsplätze verloren gegangen, ein Minus von gut 7 Prozent. «Etwa jeder vierzehnte Industriejob ist damit verschwunden», heißt es in der Studie, die auf Daten des Statistischen Bundesamts basiert. In allen untersuchten Branchen seien Jobs entfallen.

KI-Boom beflügelt Elektroindustrie

«Die Industrie hat beim Umsatz wieder etwas Boden unter den Füßen», sagt Jan Brorhilker, Managing Partner bei EY in Deutschland. Die leichte Erholung der deutschen Wirtschaft, die 2026 nach Prognose der Bundesregierung um 1,3 Prozent wachsen soll, und die aufkeimende Zuversicht reichten aber nicht, um Personal aufzubauen. «Im Gegenteil: Gerade in Schlüsselbranchen hält der Stellenabbau unvermindert an.»

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Zudem ist die Lage der Industrie, die zuletzt steigende Aufträge meldete, geteilt: So steigerte die Metallerzeugung und -bearbeitung ihren Umsatz um 19,5 Prozent und die Elektroindustrie um gut 12 Prozent. Beide Branchen profitierten vom Bau von Rechenzentren, der für eine enorme Nachfrage nach Stromtechnik, Kühlsystemen, Kabeln und Metall sorge, so EY. Auch die Chemie- und Pharmabranche steigerte den Umsatz (plus 5,6 Prozent), auch dank Preiserhöhungen: Die Zahlen von EY sind nicht inflationsbereinigt.

In der Autobranche werden am meisten Jobs gestrichen - gut 36.000 binnen eines Jahres. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
In der Autobranche werden am meisten Jobs gestrichen - gut 36.000 binnen eines Jahres. (Symbolbild)

Autoindustrie bleibt Sorgenkind

In zwei Schlüsselbranchen bleibt es dagegen trüb: Im Maschinenbau stagnierte der Umsatz im dritten Quartal und beim Schlusslicht, der Autobranche, sank er um zwei Prozent. Dort fielen allein binnen eines Jahres 36.100 Stellen weg, ein Minus von fünf Prozent. Seit 2019 summiert sich der Jobabbau in der Autoindustrie laut EY auf gut 143.500 Arbeitsplätze, fast jeder sechste Job sei entfallen. «Weil an den Autoherstellern so viele Zulieferer und andere Branchen hängen, bremst diese Schwäche die gesamte deutsche Industrie», sagte Brorhilker.

Eine Wende am Arbeitsmarkt, wo die Arbeitslosigkeit zuletzt insgesamt sank, erwartet Brorhilker vorerst nicht, denn viele Industrieunternehmen hätten tiefe Sparprogramme angestoßen. Zudem werde sich die KI in den kommenden Jahren auf den Personalbedarf auswirken. Das bekämen vor allem junge Menschen zu spüren: «Wenn gespart wird, wird zuerst bei neuen Stellen gebremst - und das trifft die Berufseinsteiger als Erste.»

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