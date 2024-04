Industrie vor Messe: Elektrobranche erwartet Rückenwind

Rückenwind verspricht er sich von der am Montag beginnenden Hannover Messe (22. bis 26. April). Denn die weltgrößte Industrieschau rücke in diesem Jahr diese Trends in den Mittelpunkt: «Die Hannover Messe hat sich ebenfalls auf diesen Dreiklang - Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung eingestellt.»

Innerhalb der Branche gebe es große Unterschiede. «Alle Unternehmen, die sich am Ausbau der Stromnetze beteiligen, haben nach wie vor brummende Konjunkturen, zum Teil mit Lieferzeiten von einigen Jahren, während die klassischen Industrieausrüster, allen voran die Automatisierungstechnik, im Moment die Zurückhaltung bei Investitionen spüren», so Kegel.

Vor allem in Deutschland und China sei eine deutliche Zurückhaltung zu spüren. Das ändere aber nichts am langfristigen Aufwärtstrend, zeigte sich Kegel überzeugt. «Natürlich wird es auch schwächere Phasen wie die aktuelle Konjunkturdelle geben. Aber daran anschließen werden sich Jahre, die uns ein deutlich größeres Wachstum bringen werden.»

Als großen Erfolg wertete Kegel die Neuansiedlungen von Chipherstellern wie Intel in Magdeburg und TSMC in Dresden. «Es ist richtig, dass die Bundesregierung die entscheidenden Player der Halbleiterbranche nach Deutschland holt. Wir brauchen diese Schlüsseltechnologie vor Ort, auch um international mithalten zu können.» Dass hierfür hohe Subventionen gezahlt werden, sei zwar wenig erfreulich, aber unvermeidlich. «Sonst klappt das nicht.» Schließlich buhlten auch andere mit hohen Subventionen um Neuansiedlungen. «Da bleibt uns nichts anderes übrig, als es auch zu tun - oder wir verlieren in Europa eine weitere Spitzentechnologie. So sind nun einmal die Spielregeln.»