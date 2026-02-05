Industrieaufträge steigen stark: «Sieht nach Trendwende aus»

Wiesbaden (dpa) - In der deutschen Industrie mehren sich die Anzeichen für eine Trendwende. Im Dezember erhielten die Unternehmen den vierten Monat in Folge mehr Aufträge. Die Zahl der Bestellungen stieg im Monatsvergleich um 7,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Analysten wurden überrascht: Sie hatten einen Dämpfer erwartet und waren im Schnitt von einem Rückgang um 2,2 Prozent ausgegangen.

Bei dem kräftigen Auftragsplus spielten Großaufträge eine wichtige Rolle. Ohne sie wäre der Auftragseingang nur um 0,9 Prozent höher als im Vormonat ausgefallen, erklärten die Statistiker.

«Die deutsche Industrie steht vor einem Aufschwung», schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der Liechtensteiner VP Bank. Das Auftragsplus sei einmal mehr der Rüstungsindustrie zu verdanken. Der Bund dürfte seine Bestellungen für Verteidigung zum Jahresende 2025 deutlich erhöht haben. «Die Auftragseingänge machen aus Hoffnungen harte Fakten: Die deutsche Industrie wird in den kommenden Monaten einen Zahn zulegen.»

«Fulminanter Auftragsboom»

Das Auftragsplus im Dezember ging zu einem großen Teil auf deutliche Anstiege bei der Herstellung von Metallerzeugnissen und im Maschinenbau zurück, so die Statistiker. Auch wirkten sich mehr Bestellungen für elektronische und optische Erzeugnissen positiv aus. In der Autoindustrie ging der Auftragseingang hingegen um 6,3 Prozent im Monatsvergleich zurück.

Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, sprach von einem fulminanten Auftragsschub für die Industrie im Dezember. Das Auftragsvolumen habe ein Niveau wie zuletzt Anfang 2022 erreicht. «Das Quartalsplus bei den Auftragseingängen ist dabei ein weiteres Indiz, dass die steigenden Staatsausgaben im neuen Jahr die Wirtschaft ankurbeln werden.»