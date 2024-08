Infineon eröffnet neue Fabrik in Malaysia

Neubiberg/Kulim (dpa) - Kurz nachdem Infineon den Abbau oder die Verlagerung von insgesamt 2800 Jobs angekündigt hat, will der Chiphersteller eine neue Fabrik in Malaysia eröffnen. Die ersten Produkte des Werks in Kulim sollen im Herbst an die Kunden gehen, wie Infineon-Vorstand Rutger Wijburg sagt. Bis Ende 2026 oder Anfang 2027 soll die erste Phase, in die Infineon zwei Milliarden Euro investiert, komplett hochgefahren sein. Allerdings hat der Konzern bereits einen weiteren Ausbau der Fabrik in einer zweiten Stufe für bis zu fünf Milliarden angekündigt. Hier ist der Zeitplan flexibel: Man könne je nach Marktlage beim Hochfahren Gas geben oder herausnehmen.