«EZB wird Zinsen anheben»

Iran-Krieg treibt Inflation im Euroraum auf Drei-Jahres-Hoch

Der Ölpreisschock wegen des Iran-Kriegs schlägt immer mehr auf die Verbraucherpreise im Euroraum durch. Die Inflation steigt deutlich. Ökonomen rechnen fest mit der nächsten Zinserhöhung der EZB.

Die Inflation in der Eurozone steigt: Die Finanzmärkte erwarten fest eine Zinserhöhung der EZB. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Inflation in der Eurozone steigt: Die Finanzmärkte erwarten fest eine Zinserhöhung der EZB. (Archivbild)

Luxemburg (dpa) - Die Inflation in der Eurozone ist im September wegen hoher Energiepreise deutlich auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 3,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2023. Im August hatte sie noch bei 3,2 Prozent gelegen. 

Damit liegt sie weit über dem Preisziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die mittelfristig eine Jahresinflation von zwei Prozent anpeilt. Ökonomen erwarten daher, dass die EZB die Leitzinsen ein drittes Mal in diesem Jahr erhöht. Der für Sparer und Banken wichtige Einlagenzins würde damit auf 2,75 Prozent steigen. 

«Es sind vor allem die massiven Preiserhöhungen bei Energie, die die Inflation auf den höchsten Stand seit Herbst 2023 steigen ließen», sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Es mehrten sich die Anzeichen, dass die Unternehmen die höheren Energiepreise an Kunden weitergäben. «Dieses Verfestigen der Inflation wird der EZB nicht gefallen. Sie wird ihre Leitzinsen weiter anheben müssen.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Ähnlich äußerte sich Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. «Eine Zinsanhebung der EZB im Dezember ist so gut wie in Stein gemeißelt. Auf ihrer Oktober-Zinssitzung dürften die Währungshüter derweil ihre Leitzinsen noch konstant halten.»

Teures Öl und hohe Spritpreise zentraler Treiber

Im September beschleunigte sich der Anstieg der Energiepreise erneut. Hier meldet Eurostat ein Plus von 18,8 Prozent im Jahresvergleich - nach 14,3 Prozent im August. Mit dem Iran-Krieg sind die Rohölpreise an den Börsen kräftig gestiegen und damit die Spritpreise an den Tankstellen. Zudem beschleunigte sich der Preisauftrieb bei Dienstleistungen im Euroraum.

Auch in Deutschland hat die Inflation angezogen. Im September trieben steigende Preise für Heizen und Tanken die Inflationsrate auf 3,3 Prozent - der höchste Stand seit Ende 2023. Die Bundesregierung entlastet Autofahrer erneut mit einem Tankrabatt, mit dem die Steuern von Oktober bis Jahresende um rund 17 Cent je Liter Sprit sinken.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Iran-Krieg treibt Inflation im Euroraum auf 3,3 Prozent
«EZB-Zinserhöhung überfällig»

Iran-Krieg treibt Inflation im Euroraum auf 3,3 Prozent

Der Ölpreisschock wegen des Iran-Kriegs schlägt auf die Verbraucherpreise im Euroraum durch. Die Inflation steigt deutlich auf 3,3 Prozent. Damit steigt der Handlungsdruck auf die EZB.

01.09.2026

Gestiegene Inflation: EZB hebt Zinsen erstmals seit 2023 an
Geldpolitik

Gestiegene Inflation: EZB hebt Zinsen erstmals seit 2023 an

Der Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs treibt die Verbraucherpreise nach oben. Nun reagiert die Europäische Zentralbank. Sparer profitieren schon jetzt davon.

11.06.2026

Iran-Krieg treibt Inflation im Euroraum auf 3,2 Prozent
Finanzen

Iran-Krieg treibt Inflation im Euroraum auf 3,2 Prozent

Der Ölpreisschock mit dem Iran-Krieg treibt die Verbraucherpreise im Währungsraum nach oben. Damit wächst der Druck auf die EZB, bei ihrem Zinsentscheid nächste Woche zu reagieren.

02.06.2026

Iran-Krieg treibt Inflationsrate im Euroraum auf 3,0 Prozent
Konjunktur

Iran-Krieg treibt Inflationsrate im Euroraum auf 3,0 Prozent

Die Kämpfe im Nahen Osten lassen die Preise in der Eurozone kräftig steigen. Vor allem Energie verteuert sich rasant. Das setzt die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck.

30.04.2026

Iran-Krieg treibt Inflation im Euroraum hoch auf 2,6 Prozent
Höchster Wert seit Juli 2024

Iran-Krieg treibt Inflation im Euroraum hoch auf 2,6 Prozent

Im Euroraum steigen mit dem Ölpreisschock die Preise. Damit wächst der Druck auf die Europäische Zentralbank. Sie ist auf der Hut.

16.04.2026