Weltraumtechnik

Isar Aerospace: Mitgründer verlässt Raketen-Startup

Erst zu Monatsbeginn haben die Münchner eine Rakete in den Erdorbit gebracht. Nun verlässt der Technikchef das Unternehmen, um erneut zu gründen. Wieder geht es um das Weltall.

Isar Aerospace-Mitgründer Josef Fleischmann (r.) legt seine Aufgabe als Technikchef nieder. Daniel Metzler (l.) bleibt Unternehmenschef. (Handout) Foto: -/Isar Aerospace/dpa
Isar Aerospace-Mitgründer Josef Fleischmann (r.) legt seine Aufgabe als Technikchef nieder. Daniel Metzler (l.) bleibt Unternehmenschef. (Handout)

Ottobrunn (dpa) - Nur gut zwei Wochen nach dem erfolgreichen Start seiner Rakete verliert das Weltraum-Startup Isar Aerospace seinen Technikchef. Mitgründer Josef Fleischmann legt die Aufgabe als CTO nieder, um im von ihm neu gegründeten Unternehmen Bavaria Instruments andere Weltraumtechnologien zu entwickeln. Seine Beteiligung an Isar Aerospace behält er nach Angaben einer Sprecherin. Nachfolger als CTO wird Can Araz.

«Bei Isar Aerospace haben wir gezeigt, dass erstklassige Ingenieurskunst auch in Europa in echte Produktionskapazitäten übersetzt werden kann. Jetzt geht es darum, weitere kritische Technologien in Produkte, Geschäftsmodelle und Ergebnisse zu übersetzen», sagt Fleischmann. «Mit Bavaria Instruments setze ich diese Mission fort.» 

Für seinen Nachfolger findet Fleischmann lobende Worte: Araz habe «von Anfang an zum Aufbau unserer Technologie beigetragen. Er vereint fundiertes technisches Fachwissen mit einem einzigartigen Verständnis unserer Systeme und ist hervorragend geeignet, unsere Technologie- und Entwicklungsorganisation in die nächste Phase zu führen.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bavaria Instruments will sich zunächst auf Computing Technologien für den Orbit konzentrieren. Dadurch sollen Daten direkt im All verarbeitet werden und so die Echtzeit-Auswertung von Erdbeobachtungsdaten oder das autonome Agieren und Zusammenarbeiten von Raumfahrzeugen verbessern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erfolg für Isar Aerospace: Deutsche Rakete erreicht Orbit
Satelliten ausgesetzt

Erfolg für Isar Aerospace: Deutsche Rakete erreicht Orbit

Es ist ein großer Schritt für Europas Raumfahrtindustrie: Ein erst 2018 gegründetes bayerisches Start-up schießt beim zweiten Test eine Rakete ins All und bringt Satelliten in die Erdumlaufbahn.

06.09.2026

Zweiter Testflug der Isar-Aerospace Rakete abgebrochen
Noch am Boden

Zweiter Testflug der Isar-Aerospace Rakete abgebrochen

Die Not in Europas Raumfahrtindustrie ist groß. Der bayerische Raketenhersteller Isar Aerospace ist bis 2028 ausgebucht, obwohl die Rakete nicht serienreif ist.

25.03.2026

Isar Aerospace verschiebt zweiten Raketen-Testflug
Technisches Problem

Isar Aerospace verschiebt zweiten Raketen-Testflug

Der bayerische Raketenhersteller Isar Aerospace ist kein Start-up wie jedes andere: Erfolg oder Misserfolg sind ein Prüfstein für die Frage, ob Europa eigenständig im Weltraum agieren kann.

21.01.2026

Deutsche Rakete gestartet - 30-Sekunden-Flug
Raumfahrt

Deutsche Rakete gestartet - 30-Sekunden-Flug

Nach wetterbedingter Verzögerung ist die deutsche Spectrum-Rakete in Norwegen gestartet. Der Flug dauerte etwa eine halbe Minute und ist aus Unternehmenssicht ein Erfolg. Es gibt weitere Pläne.

30.03.2025

Vor Isar Aerospace-Testflug: «Die Rakete darf explodieren»
Raumfahrt

Vor Isar Aerospace-Testflug: «Die Rakete darf explodieren»

Am Montag könnte die erste komplette Rakete des bayerischen Start-ups Isar Aerospace abheben. Dabei geht es vor allem um das Sammeln von Erfahrung, doch schon der nächste Flug soll ins All.

21.03.2025