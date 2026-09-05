Raumfahrt

Isar Aerospace startet neuen Raketenversuch

Beim ersten Versuch stürzte sie nach 30 Sekunden ins Meer - dieses Mal soll es besser funktionieren. Isar Aerospace wagt einen neuen Versuch mit seiner Trägerrakete.

Vorbereitungen zum zweiten Testflug am Weltraumbahnhof in Norwegen. (Handout) Foto: -/Isar Aerospace/dpa
Vorbereitungen zum zweiten Testflug am Weltraumbahnhof in Norwegen. (Handout)

Andøya (dpa) - Das bayerische Raumfahrt-Start-Up Isar Aerospace wagt einen neuen Versuch mit seiner Trägerrakete. Die Spectrum-Rakete des deutschen Herstellers soll am Samstagabend um 22.00 Uhr deutscher Zeit vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya starten, wie das Unternehmen mitteilte. 

Die Spectrum-Rakete war im Frühjahr vergangenen Jahres zu ihrem ersten Testflug gestartet und nach 30 Sekunden ins Meer gestürzt. Der zweite Start war ursprünglich für Januar geplant, wurde jedoch mehrmals verschoben.

Die Spectrum soll nach der Serienreife zivile und militärische Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen wenige hundert Kilometer über dem Erdboden bringen. Ziel des in Ottobrunn bei München ansässigen Unternehmens ist die Produktion von 40 Raketen pro Jahr. 

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Laut Unternehmen ist Isar Aerospace jetzt schon mit Aufträgen über mehrere hundert Millionen Dollar bis zum Jahr 2028 ausgebucht, obwohl die Rakete nicht serienreif ist.

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