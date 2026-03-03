Spiritousen

Jägermeister trotzt Flaute und verkauft mehr Kräuterlikör

Weltweit sinkt der Durst auf Hochprozentiges – doch Jägermeister legt zu und verkauft mehr Flaschen denn je.

Jägermeister trotzt dem schwachen Markt und verkauft deutlich mehr Flaschen seines Kräuterlikörs. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Jägermeister trotzt dem schwachen Markt und verkauft deutlich mehr Flaschen seines Kräuterlikörs. (Archivbild)

Wolfenbüttel (dpa) - Der Spirituosenhersteller Jägermeister stemmt sich gegen die flaue Nachfrage nach Hochprozentigem: Trotz weltweit rückläufiger Spirituosenmärkte habe sich das Unternehmen gegen den Trend behauptet und Marktanteile gewonnen, wie die Mast-Jägermeister SE in Wolfenbüttel mitteilte. Die Kernmarke Jägermeister konnte den Absatz deutlich steigern: 2025 wurden 117,6 Millionen 0,7-Liter-Flaschen des Kräuterlikörs verkauft, 7,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Beim Umsatz konnte das Unternehmen nach einem Einbruch 2024 wieder etwas zulegen. Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg auf 882 Millionen Euro. 2024 hatte er damaligen Angaben zufolge bei 866 Millionen Euro gelegen, zehn Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Den Rückgang konnte Jägermeister jetzt nur zu einem kleinen Teil wieder ausgleichen. Trotz des Zuwachses blieb der Umsatz 2025 aber noch deutlich hinter den 962 Millionen Euro von 2023 zurück. Zum Gewinn machte das Unternehmen keine Angaben.

Tequila‑Marke Teremana schwächelt

«In einem Jahr, in dem nahezu alle global bedeutenden Spirituosenmärkte Rückgänge verzeichnen, haben wir unsere Position spürbar ausgebaut», sagte Vorstandschef Michael Volke. «Die lokalen Abverkäufe in den Märkten durch unsere Vertriebstöchter und Distributionspartner erreichten weltweit gar ein Rekordniveau.» Einen Absatzrückgang gab es jedoch bei der Tequila‑Marke Teremana, von der noch 13,3 Millionen Flaschen abgesetzt wurden, 1,5 Millionen weniger als 2024.

Für das laufende Jahr zeigte sich Volke noch zurückhaltend. «Auch 2026 erwarten wir keinen Rückenwind aus den internationalen Märkten.» Dennoch bleibe er zuversichtlich. «Ein moderates Wachstum ist möglich.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Undav als Jägermeister-Fan - «Bier mag ich nicht»
Pokal-Triumph für den VfB

Undav als Jägermeister-Fan - «Bier mag ich nicht»

Nach dem Pokalsieg brechen die Stuttgarter zu ihrer Party auf, die nach der Rückkehr in die Heimat weitergeht. Deniz Undav erzählt, welches Getränk er lieber trinkt.

25.05.2025

Edeka-Südwest trotzt Konsumflaute und baut aus
Lebensmittel

Edeka-Südwest trotzt Konsumflaute und baut aus

Der Vollsortimenter Edeka expandiert auch in der Krise weiter. Der Umsatz legte 2024 moderat zu.

16.05.2025

Deutsche Digitalbranche wächst trotz Flaute bei Fernsehern
Konsum

Deutsche Digitalbranche wächst trotz Flaute bei Fernsehern

In der Vergangenheit haben Sport-Großereignisse in aller Regel den Verkauf von Fernsehgeräten angekurbelt. In diesem Jahr gehen von der Fußball-EM und den Olympischen Spielen kaum Impulse aus.

26.06.2024

Ungewöhnlicher Löscheinsatz

Familienvater löscht Autobrand mit acht Flaschen Bier

Mitten auf der Autobahn fängt das Fahrzeug Feuer. Als die Familie außer Gefahr ist, holt der 36-Jährige eine Kiste Bier aus dem Kofferraum. Das Auto kann er zwar nicht mehr retten, aber die Aktion hat sein Gutes.

12.08.2023

Konjunktur

Trotz Flaute: Habeck rechnet mit üppigen Investitionen

Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise. Minister Habeck ist dennoch optimistisch - und verweist auf geplante Großinvestitionen mit einem Volumen von rund 80 Milliarden Euro.

08.08.2023