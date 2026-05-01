Neues Angebot

Jetzt Last-Minute-Tickets bei der Bahn

Ab 9. Mai verkauft die Bahn samstags und sonntags günstige Tickets für die nächste Woche. So will sie leere Plätze in Fernzügen besetzen.

Für den Fernverkehr der Bahn gibt es eine neue Fahrscheinvariante. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Für den Fernverkehr der Bahn gibt es eine neue Fahrscheinvariante. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Für den Fernverkehr der Deutschen Bahn kann man demnächst auch Last-Minute-Tickets kaufen. Die Bahn bietet diese Fahrscheine ab 9. Mai samstags und sonntags an für Fahrten in der jeweils folgenden Woche. Das kündigte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe an. «Wir möchten mit dieser Aktion auch neue Kundengruppen ansprechen, die zunächst gar nicht an die Bahn denken und in ihrer Reiseplanung flexibler sind», sagte er. 

Das Angebot gilt zunächst für ein halbes Jahr, die günstigsten Tickets kosten 6,99 Euro. Zudem werden Bahncard-Ermäßigungen berücksichtigt. Die Bahn will die Last-Minute-Tickets nur für Züge verkaufen, in denen es noch freie Plätze gibt. Die Wahrscheinlichkeit, ein Schnäppchen zu ergattern, sei daher abseits der Hauptreisezeiten besonders hoch, sagte Peterson.

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