Mobilitätskosten

Jetzt sinken auch die Spritpreise

Der Ölpreis hat zuletzt nachgegeben. Nun kommt das auch an den Zapfsäulen an.

Tanken wird wieder billiger. (Symbolbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Tanken wird wieder billiger. (Symbolbild)

München (dpa) - Tanken wird wieder billiger. Am Dienstag und Mittwoch ging es an den Zapfsäulen sowohl für Benzin als auch für Diesel nach unten, wie der ADAC mitteilt. «Der stark rückläufige Ölpreis der letzten Tage macht sich nun endlich auch an den Zapfsäulen bemerkbar», sagt ein Sprecher. 

Schon von Montag auf Dienstag hatte sich Superbenzin der Sorte E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt um 1,7 Cent auf 2,128 Euro pro Liter verbilligt. Bei Diesel ging es sogar um 2,1 Cent auf 2,204 Euro pro Liter nach unten.

Am Mittwoch setzte sich der Trend fort: Um 11.00 Uhr war Super im bundesweiten Durchschnitt um 2,2 Cent billiger als zur gleichen Zeit des Vortages. Diesel sogar um 3,5 Cent. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Spritpreise schwanken im Tagesverlauf deutlich - aber einem sehr regelmäßigen Muster folgend. Vergleiche der Preise zur selben Uhrzeit geben daher einen guten Ausblick darauf, wie sich die Preise insgesamt entwickeln. Seit Einführung der 12-Uhr-Regel ist der späte Vormittag typischerweise der günstigste Tankzeitpunkt des Tages.

Aus Sicht des ADAC hätte sich Benzin in den letzten Tagen angesichts des rückläufigen Ölpreises stärker verbilligen müssen. Der Preis sei schon seit mehreren Wochen zu hoch, es gebe also Potenzial für weitere Preissenkungen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Spritpreise sinken - ADAC: zu langsam
Mobilitätskosten

Spritpreise sinken - ADAC: zu langsam

Vor allem eine Kraftstoffsorte ist zuletzt deutlich billiger geworden.

27.05.2026

Rekordsprung zur Mittagszeit - Spritpreise drehen nach oben
Mobilitätskosten

Rekordsprung zur Mittagszeit - Spritpreise drehen nach oben

Seit Ostern war Tanken deutlich billiger geworden, eine Woche vor dem geplanten Start des Steuerrabatts wechseln die Preise an der Zapfsäule die Richtung.

23.04.2026

Spritpreise sinken - besonders bei Diesel
Auto

Spritpreise sinken - besonders bei Diesel

An den Tankstellen wird es billiger: Der Rückgang seit den Hochs um Ostern nimmt Fahrt auf - und der ADAC sieht Raum für mehr. Im Vergleich zu europäischen Nachbarn haben sich die Preise normalisiert.

16.04.2026

Spritpreise

Tanken billiger - Diesel auf Jahrestief

Mitten in der Reisesaison fallen die Preise für Sprit deutlich. Besonders bei Diesel geht es zügig nach unten.

24.07.2024

Kraftstoffe

Spritpreise sinken - Diesel kaum noch billiger als E10

Die Preise für Benzin und Diesel sind wieder etwas zurückgegangen. Der ADAC sieht allerdings noch Spielraum für weitere Senkungen.

27.09.2023