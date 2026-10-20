Nach wenigen Wochen

Jobabbau: BMW schließt Abfindungsprogramm für Mitarbeiter

Das Interesse der Mitarbeiter ist so groß, dass der Konzern frühzeitig die Anmeldung schließt. Die Angebote waren wohl oft deutlich im sechsstelligen Bereich.

Keine drei Wochen, nachdem Zehntausende BMW-Mitarbeiter in Deutschland ihre Abfindungsangebote bekommen haben, schließt der Autohersteller das Programm. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Keine drei Wochen, nachdem Zehntausende BMW-Mitarbeiter in Deutschland ihre Abfindungsangebote bekommen haben, schließt der Autohersteller das Programm. (Archivbild)

München (dpa) - Weil Tausende Beschäftigte das Unternehmen verlassen wollen, schließt BMW sein Abfindungsprogramm vorzeitig. Man habe das Ziel des freiwilligen Aufhebungsprogramms frühzeitig erreicht, heißt es vom Autobauer. Erst vor knapp drei Wochen hatten Zehntausende Mitarbeiter in Deutschland ihre Abfindungsangebote erhalten. Bis Mitte November soll das Programm nun abgeschlossen werden. 

Dann sollen alle Interessenten wissen, ob ein Aufhebungsvertrag zustande kommt, heißt es aus Kreisen. Dies werde bei den meisten, aber nicht allen Interessenten der Fall sein. Weitere Anmeldungen für das Programm sind nicht mehr möglich. 

BMW hatte das Abfindungsprogramm in Deutschland im Sommer bekanntgegeben, ohne eine konkrete Zielzahl zu nennen. Damals hatte es aus Konzernkreisen aber auch geheißen, dass weltweit etwa 8.000 Jobs abgebaut werden, gut die Hälfte davon in Deutschland. Daraus ergibt sich, dass wohl um die 5.000 Mitarbeiter Interesse am Abfindungsprogramm angemeldet haben. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

System zeitweilig überlastet

Als die Abfindungsangebote Anfang Oktober veröffentlicht wurden, war das Interesse der Mitarbeiter, ihr persönliches Angebot zu sehen, so groß, dass Kreisen zufolge vorübergehend die Systeme überlastet waren. Dies habe aber nur für einige Stunden gegolten. Jeder, der Interesse gehabt habe, haben es anmelden können.

Viele Angebote wohl deutlich sechsstellig

Aus früheren Aussagen des Konzerns lässt sich ableiten, dass die Rückstellungen für das Abfindungsprogramm gut eine Milliarde Euro betragen. Rein rechnerisch dürften sich also viele Abfindungsverträge deutlich im sechsstelligen Bereich bewegen. 

Ursprünglich hatte BMW als Ziel für das Abfindungsprogramm Oktober 2027 genannt. Dies bezieht sich aber auf das späteste Ende für die Arbeitsverhältnisse. Wie aus Kreisen zu hören ist, wird auch jetzt nicht jeder Vertrag sofort enden.

Das Abfindungsprogramm wendete sich in Deutschland nur an sogenannte indirekte Mitarbeiter, also etwa Verwaltung oder Entwicklung. Beschäftigte in der Produktion waren explizit ausgeschlossen. Daher sind insbesondere Mitarbeiter in München betroffen - einfach, weil dort die meisten Menschen außerhalb der Produktion arbeiten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
BMW zieht Angebot für Rauschs Dienstwagen zurück
AfD-Landtagspräsident

BMW zieht Angebot für Rauschs Dienstwagen zurück

Anfang der Woche ist mit Tobias Rausch erstmals ein Landtagspräsident von der AfD gewählt worden. Der ranghöchste Politiker des Landes muss sich allerdings einen neuen Anbieter für ein Auto suchen.

09.10.2026

Mercedes-Benz reaktiviert Abfindungsprogramm in Deutschland
Autobauer

Mercedes-Benz reaktiviert Abfindungsprogramm in Deutschland

Mercedes-Benz schraubt weiter an seinen Kosten. Der Konzern will profitabler werden. Dafür legt er ein bewährtes Mittel neu auf.

30.09.2026

BMW-Gewinn bricht um mehr als ein Drittel ein
Krise der Autoindustrie

BMW-Gewinn bricht um mehr als ein Drittel ein

Vor allem China belastet die Münchner. Die Zahlen für das zweite Quartal zeigen, warum der Autobauer Tausende Jobs abbauen will. Der neue Chef Milan Nedeljkovic hat viel Arbeit vor sich.

30.07.2026

BMW baut weltweit 8.000 Jobs ab
Krise der Autoindustrie

BMW baut weltweit 8.000 Jobs ab

Lange kam BMW ohne großes Stellenabbauprogramm durch die Krise. Jetzt müssen auch die Münchner streichen. Vieles davon wird Deutschland treffen.

29.07.2026

BMW baut 8.000 Jobs ab

29.07.2026