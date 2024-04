Kanzler Scholz eröffnet Hannover Messe

Hannover (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz erhofft sich von der Hannover Messe neue Impulse für die Energiewende und für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. «Wovon unser Land auch in Zukunft lebt, ist doch, was auf dieser Messe hier zu sehen ist: dass wir Neues entwickeln, dass wir Produkte kontinuierlich verbessern, dass wir zukunftsweisende Technologien erforschen und anwenden», sagte der SPD-Politiker am Abend zur Eröffnung der weltgrößten Ausstellung für Maschinenbau und Elektrotechnik.