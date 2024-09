KfW: Deutschland hinkt bei digitalen Technologien hinterher

Frankfurt/Main (dpa) - Deutschland hinkt in der Erforschung und Nutzung digitaler Technologien im internationalen Vergleich deutlich hinterher. Zu diesem Schluss kommt die staatliche Förderbank KfW in einer neuen Studie, die in Frankfurt veröffentlicht wurde. Sie stellt einen Rückstand etwa bei wissenschaftlichen Publikationen und Patentanmeldungen zu digitalen Technologien sowie bei IT-Investitionen von Unternehmen fest.