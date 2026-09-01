Bahnverkehr in Tschechien

Klopapiermangel führt zu Wechsel bei tschechischer Bahn

Lenka Hamplova übernimmt als erste Frau das Steuer der tschechischen Staatsbahn - nach Beschwerden über mangelndes Klopapier und Kritik an fehlender Akteneinsicht des Vorgängers.

Zwei Züge der tschechischen Bahn Ceske drahy (CD) begegnen sich im deutschen Wittenberge. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa
Zwei Züge der tschechischen Bahn Ceske drahy (CD) begegnen sich im deutschen Wittenberge. (Archivbild)

Prag (dpa) - Nach Kritik unter anderem an fehlendem Toilettenpapier auf den Zugtoiletten gibt es einen Führungswechsel bei der tschechischen Staatsbahn. Die studierte Ingenieurin Lenka Hamplova übernimmt das Ruder bei Ceske drahy (CD) - als erste Frau in dem Amt. Sie folgt als Vorstandsvorsitzende auf Michal Krapinec, der aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte.

Kritik von höchster Stelle

Zuvor hatte Parlamentspräsident Tomio Okamura den bisherigen Bahnchef hart angegangen. Er habe viele Beschwerdebriefe von Bürgern wegen fehlenden Toilettenpapiers in den Zügen erhalten, sagte der ultrarechte Politiker im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT. Die Situation sei eine «völlige Schande». Ein Bahnsprecher entgegnete, dass der Konzern jährlich rund drei Millionen Rollen bereitstelle.

Es war indes nicht das einzige Problem des scheidenden Bahnchefs. Wie das Nachrichtenportal «Seznam Zpravy» jüngst berichtete, verlor der Jurist Krapinec seine Berechtigung, Akten mit der Geheimhaltungsstufe «Vertraulich» einzusehen. Voraussetzung für die Erlaubnis ist ein umfangreicher Hintergrund-Check durch das Nationale Sicherheitsamt (NBU). Details zu den Gründen waren nicht bekannt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dichtes Eisenbahnnetz

Die neue Chefin Hamplova kündigte an, die Bahn zu einem «gesunden, modernen und selbstbewussten Unternehmen» machen zu wollen. Tschechien verfügt über eines der dichtesten Eisenbahnnetze in Europa. Es hat eine Streckenlänge von insgesamt rund 9.344 Kilometer. Neben der Staatsbahn mischen inzwischen auch immer mehr private Anbieter mit, darunter Firmen wie Arriva und Regiojet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Streit um fehlendes Klopapier in Zügen wird zur Chefsache
Bahnverkehr in Tschechien

Streit um fehlendes Klopapier in Zügen wird zur Chefsache

Drei Millionen Rollen pro Jahr reichen offenbar nicht: Nach Bürgerbeschwerden fordert Parlamentspräsident Okamura mehr Toilettenpapier in tschechischen Zügen - und droht dem Bahnchef.

19.08.2026

Münchner S-Bahnchef Büttner geht nach Berlin
Nahverkehr

Münchner S-Bahnchef Büttner geht nach Berlin

Personalrochade bei mehreren Großstadt-S-Bahnen: Nach dem Tod des Berliner S-Bahnchefs Peter Buchner übernimmt dort sein Münchner Amtskollege Heiko Büttner. Dessen Nachfolger kommt aus Stuttgart.

05.03.2026

Rechte Babis-Regierung in Tschechien stellt Vertrauensfrage
Debatte im Parlament

Rechte Babis-Regierung in Tschechien stellt Vertrauensfrage

Kein Euro, schnellere Abschiebungen, keine Soldaten für eine Ukraine-Friedenstruppe: Tschechiens neue Regierung legt ihre Schwerpunkte fest. Im Parlament steht sie vor einer ersten Bewährungsprobe.

13.01.2026

Ultrarechte Partei fordert Minister-Posten in Tschechien
Nach Parlamentswahl

Ultrarechte Partei fordert Minister-Posten in Tschechien

Der Milliardär Andrej Babis hat die Parlamentswahl in Tschechien gewonnen. Doch er braucht Partner. Die Partei Freiheit und direkte Demokratie von Tomio Okamura fordert nun Ministerposten.

06.10.2025

Wer übernimmt bei der Bahn? Ein Kandidat steht bereits fest
Deutsche Bahn

Wer übernimmt bei der Bahn? Ein Kandidat steht bereits fest

Die Suche nach einem neuen Bahnchef scheint abgeschlossen. Laut Verkehrsminister Schnieder gibt es einen Kandidaten. Doch ob der am Montag bereits präsentiert wird, ist unsicher.

20.09.2025