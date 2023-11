Koalition einig über Details beim Gesetz zur Wärmeplanung

Berlin (dpa) - Die Ampel-Koalition hat sich auf letzte Details zur kommunalen Wärmeplanung verständigt. Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP einigten sich nach eigenen Angaben auf Änderungen an dem Gesetzentwurf, der bereits an diesem Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden soll. Parlamentarier der Koalition hoben am Dienstag vor allem die Technologieoffenheit hervor. «Ob Biomasse, Fern- oder Nahwärme - alle verfügbaren Energieträger können genutzt werden», versicherte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Verena Hubertz. Die Wärmeversorgung müsse «zur Region passen», ergänzte FDP-Fraktionsvize Carina Konrad.