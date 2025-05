Kölner Ford-Mitarbeiter sind bereit zum unbefristeten Streik

Köln (dpa) - Beim Autobauer Ford rückt in Köln erstmalig ein harter Arbeitskampf in greifbare Nähe. Wie die IG Metall mitteilte, sprachen sich 93,5 Prozent der bei Ford tätigen IG-Metall-Mitglieder in einer Urabstimmung für den Einsatz «von allen gewerkschaftlichen Mitteln, einschließlich Streiks» aus, um Forderungen für arbeitnehmerfreundliche Regelungen in einem neuen Sozialtarifvertrag Nachdruck zu verleihen.