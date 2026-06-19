Länder wollen schnellere Abschaltung von Fake-Shops

Potsdam (dpa) - Die Verbraucherschutzminister der Länder dringen beim Bund auf einen nationalen Aktionsplan zur leichteren Abschaltung von Fake-Shops. Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Hanka Mittelstädt (SPD) sagte in Potsdam, gefälschte Online-Shops müssten schneller vom Netz genommen werden, dafür brauche es effektivere Verfahren als bislang. Der Bund solle prüfen, wie eine schnellere Abschaltung möglich ist.

Laut Verbraucherzentrale entdeckt ein Fake-Shop-Finder im Internet jeden Monat rund 1.800 neue betrügerische Online-Shops.

Die Verbraucherschutzminister einigten sich bei ihrer Konferenz in Potsdam auf einen Antrag, wonach unter Federführung des Bundes ein Aktionsplan gegen Fake-Shops erarbeitet werden soll. Brandenburg hat den Vorsitz der Konferenz inne.

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Bislang seien die Verfahren in Deutschland zur Sperrung betrügerischer Seiten zu langwierig und komplex, sagte Verbraucherschutzministerin Mittelstädt. «Polizei, Justiz, Verbraucherschutz und Cybersicherheit - in Deutschland sind viele verschiedene Stellen zuständig. Um eine effektive Bekämpfung von betrügerischen Webseiten zu beschleunigen, brauchen wir eine bessere Zusammenarbeit.» Auch Verbraucherzentralen fordern, die Bekämpfung von Internet-Fake-Shops solle bundeseinheitlich geregelt werden.