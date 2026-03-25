Ölpreisschock

Lagarde: Werden nicht zögern, notfalls zu handeln

Steigende Energiepreise könnten die Inflation anheizen. Die Europäische Zentralbank zeigt sich entschlossen, bei Bedarf mit Zinserhöhungen zu reagieren.

Die Euro-Währungshüter sind entschlossen, die Inflation im Zaum zu halten. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Die Euro-Währungshüter sind entschlossen, die Inflation im Zaum zu halten. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Bereitschaft der Notenbank zum Handeln betont, sollten steigende Energiepreise infolge des Iran-Kriegs die Inflation stark nach oben treiben. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sei bereit, die Geldpolitik «bei Bedarf auf jeder Sitzung anzupassen», sagte Lagarde bei einer Veranstaltung in Frankfurt. Es gebe «Gründe zur Wachsamkeit».

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So betonte Lagarde: «Wir werden nicht handeln, bevor wir über ausreichende Informationen über das Ausmaß und die Dauer des Schocks sowie dessen Ausbreitung verfügen. Aber wir werden uns nicht durch Zögern lähmen lassen: Unser Bekenntnis zu einer Inflationsrate von 2 Prozent auf mittlere Sicht ist bedingungslos.»

Nächste Zinsentscheidung Ende April

Die nächste Zinsenscheidung des EZB-Rates ist für den 30. April anberaumt. Bei der jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstag hatte das oberste Entscheidungsgremium der EZB die Leitzinsen im Euroraum zum sechsten Mal in Folge unverändert belassen. Der für Sparer und Banken wichtige Einlagenzins beträgt damit weiterhin 2,0 Prozent.

Ölpreisschock treibt Energiepreise

Öl und Gas haben sich seit Beginn des Iran-Kriegs deutlich verteuert. Dies könnte auf Dauer auch andere Preise treiben und dann Forderungen nach höheren Löhnen nach sich ziehen.

«Kleine, einmalige und kurzlebige Angebotsschocks können ignoriert werden. Doch je größer und anhaltender die Abweichungen von unserem Inflationsziel werden, desto stärker wird die Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen», sagte Lagarde.

«Wir stehen also vor einer Situation, in der der aktuelle Schock, sofern er auf die Energiemärkte beschränkt bleibt, nur begrenzte Auswirkungen auf die Gesamtinflation haben dürfte. Sollte er sich jedoch verschärfen oder anhalten, könnte sich die Weitergabe der Kosten beschleunigen.»

Sollte die Inflation infolge steigender Energiepreise deutlich anziehen, könnte die EZB mit höheren Zinsen gegensteuern. Höhere Zinsen würden Kredite verteuern, was die Nachfrage bremsen und die Inflation dämpfen kann. Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen.

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