Leichte Gewinne im Dax nach Rücksetzer am Vortag

Frankfurt/Main (dpa) - Nach Verlusten am Dienstag hat der Dax zur Wochenmitte bei insgesamt dünnen Handelsumsätzen moderat zugelegt. Am Mittwochvormittag stieg der deutsche Leitindex um 0,24 Prozent auf 18.327,40 Punkte. Der MDax gab zugleich um 0,25 Prozent auf 26.708,70 Zähler nach. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Euroregion, gewann 0,27 Prozent auf 5055,69 Zähler.

Tags zuvor, dem ersten Handelstag nach dem langen Osterwochenende, hatte der Dax zunächst mit 18.567 Zählern einen weiteren Rekord aufgestellt. Zum Handelsschluss allerdings stand dann ein Minus von gut einem Prozent zu Buche. Sorgen waren zurückgekehrt, dass in den USA die Zinsen doch länger als bislang erhofft hoch bleiben könnten. Auslöser waren Konjunkturdaten zur Osterzeit gewesen, die auf eine starke US-Wirtschaft hingewiesen hatten.

Daher dürften nun die US-Arbeitsmarktdaten an diesem Nachmittag aufmerksam beurteilt werden. Veröffentlicht wird die März-Statistik zur Beschäftigung im privaten Gewerbe. Sie gilt als wichtiger Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag den konjunkturellen Höhepunkt der Woche darstellt.

Die Blicke richten sich aber auch auf die Folgen eines Erdbebens in Taiwan. Das stärkste Beben seit 25 Jahren im Bereich der Ostküste des Inselstaats rückt das Thema Lieferketten wieder in den Blick. «Taiwan ist weltweit führend in der Chipherstellung», hieß es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg. «Der wichtigste taiwanesische Halbleiter-Hersteller TSMC stoppte aufgrund des Erdbebens vorerst die Produktion.»