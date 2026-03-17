Festgefahrener Tarifkonflikt

Lufthansa macht neuen Vorschlag zu Piloten-Renten

Im Tarifkonflikt mit den Piloten bietet Lufthansa bis zu 50 Prozent mehr Betriebsrente – aber die Übergangsversorgung soll wegfallen. Kann so der Streik beendet werden?

Lufthansa macht im Tarifstreit mit den Piloten einen neuen Vorschlag. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt
Lufthansa macht im Tarifstreit mit den Piloten einen neuen Vorschlag.

Frankfurt/Main (dpa) - Im festgefahrenen Tarifkonflikt mit ihren Piloten hat die Lufthansa einen neuen Vorschlag zu den umstrittenen Betriebsrenten gemacht. Dieser sieht nach Unternehmensangaben einen Verzicht auf die bislang übliche Übergangsversorgung für vorzeitig ausscheidende Beschäftigte vor. 

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Die dafür aufgewendeten Mittel könnten kostenneutral in die betriebliche Altersversorgung sämtlicher Pilotinnen und Piloten einfließen und die Betriebsrenten für alle um bis zu 50 Prozent erhöhen, heißt es in einem Vorschlag an die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Kolleginnen und Kollegen, die absehbar vor der Übergangsversorgung stehen, müssen aber noch darauf vertrauen können.

Bislang verfalle die Übergangsversorgung für diejenigen, die bis zur gesetzlichen Altersgrenze von 65 Jahren fliegen wollen, argumentiert Lufthansa. Integrierte Systeme seien auch bei den von der VC als beispielhaft genannten Airlines KLM oder British Airways üblich. 

Die VC hat im Streit um die Betriebsrenten bislang zwei Streikwellen veranstaltet. Erst vergangene Woche fielen wegen eines Ausstands Hunderte Flüge aus. Den neuen Vorschlag habe man erhalten und werde ihn in der Tarifkommission prüfen, wie eine VC-Sprecherin erklärte.

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