Vor der Fußball-WM

Markenverband: Deutlich mehr gefälschte Trikots im WM-Jahr

Fußball-Trikots sind vor der WM besonders gefragt. Nicht immer muss es ein Original sein. Eine Umfrage zeigt: Viele haben schon mal ein gefälschtes Trikot gekauft.

Der Verkauf gefälschter Trikots findet in Urlaubsregionen vielfach auf offener Straße statt. Foto: Clara Margais/dpa
Der Verkauf gefälschter Trikots findet in Urlaubsregionen vielfach auf offener Straße statt.

Berlin (dpa) - Vor der Fußball-Weltmeisterschaft sind Experten zufolge besonders viele gefälschte Trikots im Umlauf. Die Nachfrage nach Fanartikeln steige rund um große Sportereignisse, sagte Julia Hentsch, Leiterin Rechts- und Verbraucherpolitik im Markenverband. «Damit steigt erfahrungsgemäß auch das Angebot an Fälschungen signifikant an.» Wie hoch der Schaden ist, lässt sich der Expertin zufolge nicht abschätzen, weil der Verkauf nicht erfasst wird. Der Markt spiele sich im Verborgenen ab. 

Fast jeder Fünfte (19 Prozent) in Deutschland hat - etwa im Internet oder auf Märkten oder in Geschäften in Urlaubsorten im Ausland - schon einmal oder mehrfach ein Fußballtrikot gekauft, bei dem es sich vermutlich nicht um ein Originalprodukt handelte. Das zeigt eine am 19. Mai durchgeführte repräsentative YouGov-Umfrage mit etwa 4.000 Menschen ab 18 Jahren. Am höchsten ist der Anteil bei Personen zwischen 18 und 24 Jahren (31 Prozent). 

Laut einer 2024 veröffentlichen Schätzung des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) verursachen gefälschte Sportartikel in der Europäischen Union jährlich rund 850 Millionen Euro Schaden. Das entspricht etwa elf Prozent des Branchenumsatzes. Deutschland zählt der Auswertung zufolge zu den besonders betroffenen Ländern.

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