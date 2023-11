Maschinenbauer für Steuerreform statt Industriestrompreis

Berlin (dpa) - Der deutsche Maschinenbauverband fordert eine Steuerreform statt des von Wirtschaftsminister Robert Habeck vorgeschlagenen Industriestrompreises. «Beerdigen Sie dieses strukturkonservative und überdimensionierte Subventionsprojekt», sagte VDMA-Präsident Karl Haeusgen am Dienstag laut Redetext in Berlin. Er forderte zudem ein wettbewerbsfähigeres und sozialeres Steuersystem. Dafür sollten Unternehmen entlastet werden und Menschen in den unteren und mittleren Einkommensgruppen mehr Netto vom Brutto haben.