Frankfurt/Main (dpa) - Der Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihren Stammpiloten schwelt weiter. Eine Mediation zur Beilegung ist nach Angaben beider Seiten ohne Ergebnis beendet worden. Erneute Streiks bei der größten deutschen Fluggesellschaft drohen aber zunächst nicht, weil Gewerkschaft und Airline jeweils Perspektiven für weitere Verhandlungen aufgemacht haben.

Die Vereinigung Cockpit (VC) will nach eigenen Angaben mit einer vom Mediator vorgeschlagenen Lösungssystematik ein Eckpunktepapier ausgestalten und konkretisieren. Das Unternehmen habe allerdings Gespräche auf dieser Grundlage abgelehnt.

Neues Angebot des Unternehmens

Die Lufthansa ihrerseits legte ein neues Angebot zur Beilegung der Tarifkonflikte vor und will den unterbrochenen Schlichtungsprozess fortsetzen. Das Angebot eröffne den Piloten die Perspektive auf bis zu 1.000 Neueinstellungen bis Ende 2033 und entsprechend jährlich bis zu 150 zusätzliche Kapitänsbeförderungen, teilte das Unternehmen mit. Zudem sind Einmalzahlungen, Gehaltserhöhungen erst ab 2029 und kostenneutrale Neuregelungen bei den Betriebsrenten enthalten. Für Pilotinnen und Piloten der im April geschlossenen Regionaltochter Lufthansa Citylines solle es konkrete Beschäftigungsperspektiven geben.

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Lufthansa beruft sich ausdrücklich auf Empfehlungen der Schlichter Roland Koch und Bodo Ramelow, die vor der Mediation versucht hatten, die Konflikte beizulegen. Die VC-Tarifkommission kritisiert das Vorgehen: Der Arbeitgeber komme «jetzt mit einem eigenen Vorschlag um die Ecke, als hätte es sieben Monate Gespräche nicht gegeben», erklärt der Vorsitzende Arne Karstens. Nur weil dem Arbeitgeber das Ergebnis nicht gefalle, könne er nicht im Nachhinein Mediator und Mediationsprozess infrage stellen. Die VC setzte dem Unternehmen eine Frist bis zum 23. November.