Mehr Beschäftigte in der Industrie

Konjunktur

Wirtschaft in Not: «Keine Wachstumsimpulse in Sicht»

Die Konjunkturschwäche hinterlässt Bremsspuren in den Quartalsbilanzen der Dax-Konzerne. Hohe Energiepreise belasten auch die Börsenschwergewichte. Gute Nachrichten gibt es dagegen vom Arbeitsmarkt.