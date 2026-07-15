Umfrage

Mehr Menschen wollen eine Klimaanlage anschaffen

Die Hitze belastet viele Menschen. Umso größer ist das Bedürfnis nach Erfrischung. Die Mehrheit hat keine Klimaanlage zu Hause – aber die Geräte erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Klimaanlagen können die Temperaturen in Gebäuden deutlich senken. Foto: Marijan Murat/dpa
Klimaanlagen können die Temperaturen in Gebäuden deutlich senken.

Köln (dpa) - Die hohen Temperaturen treiben in Deutschland die Nachfrage nach Klimaanlagen an. Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage plant jeder Fünfte, sich ein Gerät anzuschaffen. Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 10 Prozent. 

Besonders stark ausgeprägt sind die Kaufpläne laut Umfrage derzeit bei Menschen zwischen 25 und 54 Jahren. Bis zu 27 Prozent von ihnen beabsichtigen, sich ein Gerät zuzulegen. 17 Prozent aller Befragten besitzen bereits eine Klimaanlage, 60 Prozent möchten sich keine anschaffen. 3 Prozent machten keine Angabe.

YouGov befragte am 8. Juli mehr als 3.300 Menschen ab 18 Jahren in Deutschland, knapp ein Jahr zuvor am 31. Juli 2025 nahmen gut 3.000 an der Umfrage teil. Der Begriff Klimaanlage war dabei nicht näher definiert. Er umfasst sowohl Split-Anlagen mit Innen- und Außeneinheit als auch mobile Klimageräte, bei denen die warme Luft über einen Abluftschlauch nach draußen geleitet wird.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Umfrage: Menschen in Deutschland leiden enorm unter Hitze
Krankheiten

Umfrage: Menschen in Deutschland leiden enorm unter Hitze

Jede dritte Person kämpft bei Hitze mit Müdigkeit, Schlafproblemen oder Kreislaufbeschwerden. Das ergab eine Umfrage. Nur die wenigsten gehen deswegen zum Arzt - auch wenn sie einen bräuchten.

13.07.2026

Hitzewelle befeuert Nachfrage – nicht nur nach Ventilatoren
Wetter

Hitzewelle befeuert Nachfrage – nicht nur nach Ventilatoren

Die Temperaturen steigen immer weiter. Die Menschen suchen nach Wegen, um die Hitze erträglicher zu machen. Einige Produkte sind besonders gefragt – weshalb es vereinzelt zu Engpässen kommen kann.

25.06.2026

Interhyp-Umfrage: Wachsender Frust über den Wohnungsmarkt
Fehlende Wohnungen

Interhyp-Umfrage: Wachsender Frust über den Wohnungsmarkt

Wer in Zeiten des Wohnungsmangels eine Bleibe hat, will in der Regel nicht umziehen. Doch bei denjenigen, die umziehen wollen oder müssen, wächst die Frustration.

16.10.2025

Energie

Umfrage: 19 Prozent der Bürger haben eine Klimaanlage

Um auf wärmere Sommer vorbereitet zu sein, schaffen sich immer mehr Menschen eine Klimaanlage an. Eine große Mehrheit verzichtet noch - auch wegen der Kosten.

27.06.2024

Gesundheit und Arbeit

Hitze belastet viele im Job

Sommer, Sonne, Sonnenschein - was früher oft ein Grund zur Freude war, wird heute deutlich kritischer gesehen. Gerade am Arbeitsplatz wird Hitze zum Problem, wie eine neue Umfrage zeigt.

26.04.2024