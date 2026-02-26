Industrie

Mehr Produktion, mehr Umsatz: Pharmabranche legt kräftig zu

Die Pharmaindustrie zählt zu den wenigen Branchen, die der Konjunkturflaute in Deutschland trotzen. Neue Zahlen zeigen, wie stark die Herstellung 2025 wuchs - trotz des Zollstreits mit Donald Trump.

Die Pharmabranche hat 2025 gute Geschäfte gemacht (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Die Pharmabranche hat 2025 gute Geschäfte gemacht (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Pharmabranche hat trotz des Handelsstreits mit den USA deutlich zugelegt. Im vergangenen Jahr stieg die Produktion kräftig um 4,5 Prozent zum Vorjahr, wie der Branchenverband VCI in Frankfurt mitteilte. Der Umsatz kletterte zugleich um 5,5 Prozent dank leicht steigender Preise. Damit fallen die Zahlen noch besser aus als Ende 2025 geschätzt. «Das Auslandsgeschäft blieb trotz der Zollstreitigkeiten und unruhigen Handelsbeziehungen auf hohem Niveau stabil», hieß es. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Pharmabranche ist seit Jahren robust trotz Wirtschaftskrise, denn ihr Geschäft ist wenig konjunkturabhängig. Anfang vergangenen Jahres profitierte sie zudem von Vorzieheffekten, da Unternehmen angesichts drohender US-Zölle noch schnell massenhaft Arzneien über den Atlantik schickten. 

Sinkende Nachfrage im Inland

Zuletzt hätten die Unsicherheiten zugenommen, erklärte der VCI, der rund 2.000 Unternehmen aus der Chemie- und Pharmabranche vertritt. Die Bestellungen aus dem Inland seien in den vergangenen Monaten gesunken. Zugleich steige der Druck durch Importe aus Asien. Dagegen blieben die Exporterwartungen zu Jahresbeginn positiv.

Mehr als 60 Prozent ihres Umsatzes erzielt die Branche laut der Angaben im Export. Allein ein Viertel der Ausfuhren geht in die USA. «Die Unsicherheiten im US-Geschäft bleiben jedoch hoch: Pharmazölle stehen weiterhin im Raum. Sollten sie kommen, hätte dies gravierende Folgen», warnte der VCI.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundesregierung lädt Pharmabranche zum Dialog ins Kanzleramt
Wichtige Industrie

Bundesregierung lädt Pharmabranche zum Dialog ins Kanzleramt

Mit der Pharmastrategie und dem Pharmadialog gibt es zwei Formate, in denen Pharmavertreter und Regierung miteinander sprechen. Nun will der Bund den Prozess zusammenlegen.

07.11.2025

Pharmabranche wächst: Zollstreit mit Trump kurbelt Export an
Arzneien

Pharmabranche wächst: Zollstreit mit Trump kurbelt Export an

Mehr Investitionen, Umsatz und Produktion: Die Pharmabranche wächst gegen den wirtschaftlichen Trend. Dabei spielt der Zollstreit mit Trump eine wichtige Rolle. Für 2026 sind die Aussichten trüber.

27.10.2025

Umsatz in Chemiebranche sinkt
Industrie

Umsatz in Chemiebranche sinkt

Die energieintensive Chemie hat mit Ukraine-Krieg und Gaskrise schwierige Zeiten erlebt. Nun leidet sie unter der Konjunkturschwäche. Immerhin: Der Branchenverband sieht einzelne Hoffnungszeichen.

15.03.2024

Impfmüdigkeit

Pharmabranche erwartet nach Corona-Boom Umsatzminus

In der Pandemie hat die Pharmaindustrie gut an Impfstoffen verdient, nun ist der Boom vorbei. Das hat Folgen auch für Vorzeigeunternehmen.

18.10.2023

Gesundheit

Pharmabranche erwartet nach Impfstoffboom Umsatzminus

Der Impfstoff-Erfolg von Biontech hat die deutsche Pharmaindustrie beflügelt. Nun rechnet sie mit härteren Zeiten. Die Branche steht vor einem Personalabbau und gekürzten Investitionen.

27.04.2023