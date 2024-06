Mehr Pünktlichkeit bei der Bahn: Wissing setzt auf Sanierung

Berlin (dpa) - Einen Monat vor dem Start einer Generalsanierung wichtiger Zugstrecken hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing Bahnkunden Hoffnung auf grundlegende Verbesserungen gemacht. «Wir werden Milliarden investieren in den nächsten Jahren, die Hauptstrecken grunderneuern, damit es aufhört, dass wir ständig unvorhergesehene Baustellen haben, die zu diesen Unpünktlichkeiten und all den Problemen führen», sagte der FDP-Politiker in einem Videointerview der dpa.