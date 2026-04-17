Umfrage

Mehrheit: Konjunkturschwäche wegen äußerer Einflüsse

Eine Umfrage zeigt: 62 Prozent der Deutschen sehen äußere Einflüsse wie Kriege und Energiepreise als Hauptgrund für die schwache Wirtschaft – weniger die Politik der Bundesregierung.

Geopolitische Konflikte und Kriege spielen aus Sicht vieler Deutsche eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, die schwächelnde Konjunktur zu erklären. (Symbolbild) Foto: Jonas Walzberg/dpa
Geopolitische Konflikte und Kriege spielen aus Sicht vieler Deutsche eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, die schwächelnde Konjunktur zu erklären. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist zwar groß, für die schwächelnde Konjunktur sehen die meisten Deutschen jedoch andere Gründe. Auf die Frage nach den wichtigsten Ursachen für das aktuell sehr magere Wirtschaftswachstum nannten 62 Prozent der Teilnehmer einer repräsentativen YouGov-Umfrage äußere Einflüsse wie Kriege, geopolitische Konflikte, Energiepreisschocks und unterbrochene Lieferketten. 

Zurückhaltung beim privaten Konsum, etwa aufgrund von Inflation und Unsicherheit, wurde von 44 Prozent der insgesamt 2.178 Befragten als ein Grund genannt, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. 

Für massive Unzufriedenheit muss es andere Gründe geben

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dass politische Entscheidungen der aktuellen Bundesregierung zu den Hauptursachen für die schwache Konjunktur zählen, vermuten 39 Prozent der Wahlberechtigten, die sich zwischen Freitag und Montag an der Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur beteiligten. 

Wie YouGov in einer separaten Befragung herausfand, sind 79 Prozent der Befragten derzeit mit der Arbeit des Kabinetts insgesamt unzufrieden. Nachwirkungen politischer Entscheidungen der Ampel-Regierung sehen 26 Prozent als einen der wichtigsten Gründe für die konjunkturelle Schwäche Deutschlands. 

Dass die Entscheidungen der aktuellen Bundesregierung zu den wesentlichen Ursachen für die Konjunkturschwäche zählt, denken 39 Prozent der Bundesbürger. (Archivfoto) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Dass die Entscheidungen der aktuellen Bundesregierung zu den wesentlichen Ursachen für die Konjunkturschwäche zählt, denken 39 Prozent der Bundesbürger. (Archivfoto)

Zu zögerlich bei Investitionen? 

Eine Zurückhaltung deutscher Unternehmen bei Investitionen - etwa in neue Technologien oder Infrastruktur - zählen 32 Prozent zu den Hauptgründen für die von den Wirtschaftsforschungsinstituten konstatierte Schwäche. Etwa genau so viele Menschen (34 Prozent) halten den Strukturwandel in wichtigen Branchen wie Automobil und Energie für einen relevanten Negativ-Faktor.

Jeweils 23 Prozent der Befragten nannten als wichtige Ursachen Fachkräftemangel und eine schwache Nachfrage aus wichtigen Exportmärkten wie China und den USA. 11 Prozent der Teilnehmer antworteten mit «weiß nicht».

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten infolge des Iran-Kriegs und explodierender Energiekosten sowie Lieferkettenproblemen für 2026 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,6 Prozent, während sie vor rund einem halben Jahr noch mit einem Plus von 1,3 Prozent gerechnet hatten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundesbank: Deutsche Exporteure fallen am Weltmarkt zurück
Außenhandel unter Druck

Bundesbank: Deutsche Exporteure fallen am Weltmarkt zurück

Bürokratie, teure Energie und die weltweit schwache Auto-Nachfrage setzen Deutschlands Exporteuren zu. Sie verlieren Marktanteile. Die Folgen spürt die gesamte Wirtschaft.

14.07.2025

Schwache Konjunktur belastet weiterhin den Arbeitsmarkt
Arbeitslosigkeit gestiegen

Schwache Konjunktur belastet weiterhin den Arbeitsmarkt

Dass in der Sommerpause die Arbeitslosigkeit ansteigt, ist üblich. Doch in diesem Jahr sind die Zahlen höher als sonst. Die Bundesagentur nennt den Grund.

31.07.2024

Schwache Konjunktur zieht Arbeitsmarkt im Juni ins Minus
Zahl der Arbeitslosen

Schwache Konjunktur zieht Arbeitsmarkt im Juni ins Minus

Normalerweise sinkt die Zahl der Arbeitslosen vor der Sommerflaute im Juni - in diesem Jahr nicht. Ursache ist einzig die schwache Konjunktur.

28.06.2024

DIHK-Umfrage: Deutsche Konjunktur kommt nicht in Schwung
Wirtschaft

DIHK-Umfrage: Deutsche Konjunktur kommt nicht in Schwung

Redet die Wirtschaft die Lage in Deutschland schlecht? Die DIHK verweist auf Fakten und sagt: Schönreden hilft auch nicht.

23.05.2024

Konjunktur

Habeck sieht deutsche Konjunktur auf einem guten Weg

Der Wirtschaftsminister hat wieder ein Schaubild dabei. Es zeigt, dass die Industrieproduktion anzieht - nach einer Delle auch die der energieintensiven. Es soll zeigen: Mit der Wirtschaft geht es insgesamt aufwärts.

26.04.2023