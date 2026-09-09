Verkehr

Menschen in Deutschland fahren etwas mehr Auto

Die sogenannte Jahresfahrleistung mit Autos ist zuletzt leicht gestiegen. Die Gesamtdistanzen sind so groß, dass sie selbst in Weltall-Dimensionen kaum zu greifen sind.

Die Menschen in Deutschland legen jedes Jahr kaum vorstellbare Strecken mit Autos zurück. (Symbolbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Die Menschen in Deutschland legen jedes Jahr kaum vorstellbare Strecken mit Autos zurück. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Rund 1.900 Mal von der Erde zur Sonne und zurück: Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr 562 Milliarden Kilometer mit Autos zurückgelegt. Das geht aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor. Demnach stieg die mit Autos zurückgelegte Wegstrecke im Vergleich zu 2024 leicht, damals waren es rund 558 Milliarden Kilometer. Betrachtet man alle in Deutschland zugelassenen Kraftfahrzeuge - also neben Autos unter anderem auch Lastwagen und Motorräder - stieg die Gesamtfahrleistung ebenfalls leicht auf fast 675 Milliarden Kilometer. 

Das Bundesamt betrachtet für die Statistik seit dem Berichtsjahr 2023 die Differenzen der Kilometerstände zwischen den Hauptuntersuchungen.

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