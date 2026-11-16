Stuttgarter Autobauer

Mercedes erweitert Funktionen beim automatisierten Fahren

Auf der Autobahn bis 130 km/h die Hände vom Lenkrad nehmen: Das will Mercedes unter bestimmten Voraussetzungen bald ermöglichen. Doch komplett abschalten dürfen Fahrerinnen und Fahrer nicht.

Mercedes-Benz möchte, dass lange Fahrten entspannter werden. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Mercedes-Benz möchte, dass lange Fahrten entspannter werden. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Mercedes-Benz führt in Deutschland und den USA neue Funktionen beim automatisierten Fahren ein. Unter bestimmten Voraussetzungen könnten Fahrerinnen und Fahrer auf Autobahnen bei Geschwindigkeiten bis 130 Kilometer pro Stunde die Hände vom Lenkrad nehmen und das Auto automatisch die Spur wechseln. Gerade lange Fahrten würden dadurch entspannter, teilte der Stuttgarter Autobauer mit. 

Die Funktionen fallen in das sogenannte Level 2 der Automatisierungsstufen, man spricht von Teilautomatisierung. Der Fahrer muss hier stets aufmerksam sein und eingreifen können. In Deutschland werde das bis Ende des Jahres eingeführt, in den USA im Laufe des kommenden Jahres. 

Assistiertes Fahren 

Darüber hinaus werde in beiden Ländern im ersten Halbjahr 2027 sogenanntes assistiertes Point-to-Point-Fahren verfügbar sein. Hier unterstütze Mercedes die Fahrerinnen und Fahrer vom Start bis zum Ziel während aktiver Navigation - auch im Stadtverkehr. «Spurwechsel, das Einfädeln in die richtige Spur, das Abbiegen an Kreuzungen sowie das Bremsen und Anfahren an Ampeln werden dadurch deutlich einfacher», teilte Mercedes mit. Ausgewählte Kundinnen und Kunden in Kalifornien, Stuttgart und München könnten das System bereits ab Dezember dieses Jahres ausprobieren. 

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Die Verfügbarkeit der Systeme hänge vom jeweiligen Markt und Modell ab, die Einführung in die Produktpalette erfolge schrittweise. Die Funktionen könnten per Over-the-Air-Update - eine drahtlose Aktualisierung, ohne das Auto zum Beispiel in eine Werkstatt bringen zu müssen - ergänzt werden. Konkrete Modelle und Preise nannte Mercedes zunächst nicht. Diese würden vor dem jeweiligen Marktstart bekanntgegeben.

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