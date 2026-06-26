Stuttgarter Autobauer

Mercedes verschärft Sparkurs – Sonderzahlung wird verschoben

Mercedes verschiebt eine wichtige Sonderzahlung – und denkt sogar über längere Arbeitszeiten ohne mehr Geld nach. Was das für Mitarbeiter jetzt bedeutet.

Mercedes-Benz verschärft den Sparkurs. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mercedes-Benz verschärft den Sparkurs. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Der Autobauer Mercedes-Benz verschärft seinen Sparkurs. Der Dax-Konzern verschiebt eine für den Juli vorgesehene tarifliche Sonderzahlung auf das kommende Jahr. Das geht aus einem Schreiben an die Beschäftigten in Deutschland hervor, welches der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Um welche Summe es insgesamt geht, war zunächst unklar. Bei der Sonderzahlung handelt es sich um den jährlichen «Transformationsbaustein», der 18,4 Prozent vom regelmäßigen individuellen Monatsentgelt beträgt.

Die strukturellen Kosten in Deutschland – insbesondere die Arbeitskosten – seien im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig, hieß es. Zugleich will das Management mit dem Betriebsrat in den kommenden Wochen über eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich sprechen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Laut Tarifvertrag arbeiten die Beschäftigten zurzeit 35 Stunden in der Woche.

Vorstand: Situation dramatisch

In dem Brief schrieb der Vorstand, dass man «weiterhin mit Hochdruck die Kosten senken» müsse, um bei den Preisen für die Produkte wettbewerbsfähig zu bleiben. «Trotz all unserer Anstrengung ist die Situation heute in Deutschland dramatisch», hieß es darin. Jede Vergabe neuer Produkte, jede Zuweisung von Aufgaben an deutsche Standorte verschlechtere die relative Kostenposition von Mercedes.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mercedes hat seit längerem mit Rückschlägen zu kämpfen. Im ersten Quartal dieses Jahres sank das Konzernergebnis um 17,2 Prozent. 2025 war der Gewinn um knapp die Hälfte von 10,4 Milliarden Euro auf 5,3 Milliarden Euro eingebrochen, nachdem es schon 2024 schlechter gelaufen war. Zölle, negative Wechselkurseffekte und der intensive Wettbewerb in China hätten die Ergebnisse belastet, hieß es. Rückläufig waren auch Absatz und Umsatz.

Die Schwaben hatten darauf reagiert und vor etwas mehr als einem Jahr ein Sparprogramm aufgelegt, wobei Mercedes von einem Programm zur Leistungssteigerung («Next Level Performance») sprach.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Absatzflaute bei Autobauer Mercedes hält an
Autoindustrie

Absatzflaute bei Autobauer Mercedes hält an

Mercedes-Benz verkauft weniger Fahrzeuge – vor allem in China und den USA gehen die Zahlen weiter zurück. Wie sich E-Autos und Luxusmodelle der Schwaben im dritten Quartal schlagen.

07.10.2025

ZF verschärft bei Antriebssparte Sparkurs - Kein Verkauf
«Herzstück» des Konzerns

ZF verschärft bei Antriebssparte Sparkurs - Kein Verkauf

Weniger Arbeitszeit, spätere Lohnerhöhung und kein Verkauf der Antriebssparte: Der Autozulieferer einigt sich mit Betriebsrat und IG Metall auf Sparmaßnahmen – mit Folgen für Tausende Beschäftigte.

01.10.2025

Ford verschärft Sparkurs in Köln: 1.000 Stellen fallen weg
Autobauer schrumpft weiter

Ford verschärft Sparkurs in Köln: 1.000 Stellen fallen weg

Ford ist seit 1930 in Köln. Autos mit Verbrennermotoren sind Geschichte, die Zukunft ist elektrisch. Doch der Verkauf der Stromer läuft mies, daher tritt die Firma auf die Kostenbremse - mal wieder.

16.09.2025

Volkswagen verschiebt Produktion von Elektroauto Trinity
Auto

Volkswagen verschiebt Produktion von Elektroauto Trinity

Trinity galt als Vorzeigeprojekt des früheren VW-Chefs Diess, doch das E-Auto lässt auf sich warten. Das Zukunftsmodell braucht noch ein paar Jahre.

13.08.2024

Termin zu Musterfeststellungsklage gegen Mercedes verschoben
Dieselskandal

Termin zu Musterfeststellungsklage gegen Mercedes verschoben

25.05.2023