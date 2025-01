Merz verspricht Bauern Entlastung

Berlin (dpa) - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will Landwirte in Deutschland im Falle eines Wahlsiegs bei Regulierung und Besteuerung entlasten. Unter anderem kündigte er ein «Bürokratie-Moratorium» an, sollte er nach der Bundestagswahl am 23. Februar Bundeskanzler werden. «Nichts Neues mehr dazu», betonte der CDU-Politiker. «Für jede neue Regelung zwei, die wegfallen, die aufgehoben werden.»