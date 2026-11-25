Mannheim (dpa) - Im Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie hat die vierte Verhandlungsrunde begonnen. Im Congress Center Rosengarten in Mannheim sitzen die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite seit circa 13.00 Uhr zusammen. Möglicherweise wird es die entscheidende Verhandlung, entsprechend lange könnte sich diese ziehen.

Die Spitze der IG Metall hatte am Montag die mitgliederstarken Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen beauftragt, gemeinsam ein neues Angebot der Arbeitgeberseite entgegenzunehmen und zu verhandeln. Ziel ist ein sogenannter Pilotabschluss, der dann für 3,7 Millionen Beschäftigte in Deutschland übernommen würde.

Sie erwarte «endlich ein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeber», sagte die Bezirksleiterin der IG Metall in Baden-Württemberg, Barbara Resch, kurz vor Beginn der Verhandlung. Man gehe mit viel Kraft aus den 24-Stunden-Warnstreiks in diese Verhandlung, sagte NRW-Bezirksleiter Knut Giesler.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Man sei heute angetreten, um in dem Tarifkonflikt eine Lösung zu finden, sagte Peter Sebastian Krause vom Arbeitgeberverband Südwestmetall. Das sei mitnichten eine einfache Übung, sagte er. Man sei sich der Verantwortung bewusst, welche gerade die Sozialpartner in diesen Zeiten für die Beschäftigten hätten, sagte Arndt G. Kirchhoff von Metall NRW.

Die Ausgangslage vor der vierten Verhandlung

Der Verhandlung waren bundesweite 24-Stunden-Warnstreiks vorausgegangen, mit denen die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen wollte. Die IG Metall fordert bei einer einjährigen Laufzeit fünf Prozent mehr Geld. Gesamtmetall bietet eine Einmalzahlung, die aber unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden kann, sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028. Die Laufzeit soll nach Vorstellung der Arbeitgeber 26 Monate betragen.