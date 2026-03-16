Urlaub

Mietwagen zu Ostern teurer - in Österreich billiger

Mietwagenpreise fluktuieren von Stadt zu Stadt und Land zu Land - abhängig von Nachfrage, Jahreszeit und Reiseströmen. Über Ostern sind Mietautos in Deutschland im internationalen Vergleich teuer.

Das Parkhaus einer Autovermietung. Mietwagen werden über Ostern in Deutschland teurer sein als im Vorjahr, in etlichen anderen Ländern jedoch günstiger. (Symbolbild) Foto: Clara Margais/dpa
Das Parkhaus einer Autovermietung. Mietwagen werden über Ostern in Deutschland teurer sein als im Vorjahr, in etlichen anderen Ländern jedoch günstiger. (Symbolbild)

Köln (dpa) - Mietwagen werden über die Osterferien in Deutschland deutlich teurer sein als vor einem Jahr. Nach einer Auswertung des Portals billiger-mietwagen.de summiert sich die durchschnittliche Preiserhöhung im Vergleich zu Ostern 2025 auf über zwölf Prozent. In dem Vergleich der Preisentwicklung für Mietwagen in 15 Ländern lag Deutschland auf Rang zwei hinter den USA, wo die Mietwagenpreise der Auswertung zufolge im Vergleich um fast ein Viertel zulegten. 

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Ostern fällt in diesem Jahr auf das erste Aprilwochenende. Das Kölner Unternehmen verglich die Tagespreise - bei angenommener Mietdauer von zwei Wochen - für kleine Fahrzeuge bis zur Kompaktklasse in den 15 meistgebuchten Ländern. In elf dieser Länder werden Mietautos in diesem April demnach sogar preiswerter sein als vor einem Jahr, an der Spitze Österreich; dort kosten Mietwagen laut billiger-mietwagen.de nur etwas mehr als halb so viel wie über Ostern 2025. 

Kräftige Preisrückgänge gibt es demnach auch in Kanada, Großbritannien, Irland, Griechenland und Frankreich. Grundlage der Auswertung waren rund 11 Millionen Angebote.

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