Signaltechnik

Milliardenauftrag aus Österreich für Siemens-Bahnsparte

Digitalisierung soll das österreichische Bahnnetz verbessern. Bis es losgeht, dauert es aber noch.

Siemens hat mit seiner Bahnsparte einen Milliardenauftrag aus Österreich an Land gezogen. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Siemens hat mit seiner Bahnsparte einen Milliardenauftrag aus Österreich an Land gezogen. (Archivbild)

München/Wien (dpa) - Siemens hat einen Milliardenauftrag zur Digitalisierung der österreichischen Bahninfrastruktur erhalten. Konkret geht es um die Stellwerkstechnik und einen Wert von 1,3 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Beginnend im Jahr 2030 sollen schrittweise digitale Stellwerke eingeführt werden. Auftraggeber ist die ÖBB-Infrastruktur AG.

Basis ist die Technologie «Signaling X» von Siemens, bei der die Stellwerkslogik in zentrale Rechenzentren verlagert wird. Dies digitalisiere den Bahnbetrieb «von Grund auf», sagte der Chef von Siemens Mobility, Michael Peter. «Die ÖBB-Infrastruktur AG übernimmt damit eine internationale Vorreiterrolle und schafft die Grundlage für mehr Kapazität, höchste Zuverlässigkeit und einen nachhaltigen sowie resilienten Bahnbetrieb in Österreich.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Milliarden für Siemens für fahrerlose S-Bahn in Kopenhagen
Großauftrag

Milliarden für Siemens für fahrerlose S-Bahn in Kopenhagen

Die Order umfasst 226 Züge und 30 Jahre Wartung und geht in die Milliarden. Es könnten auch noch mehr Züge werden.

06.02.2026

Siemens erhält Milliardenauftrag aus der Schweiz
Bahnverkehr

Siemens erhält Milliardenauftrag aus der Schweiz

Die Schweizer Bahnen investieren mehr als zwei Milliarden Euro in neue Doppelstockzüge, und Siemens bekommt den Zuschlag. Was die Fahrgäste in Zürich und der Westschweiz erwartet.

07.11.2025

Milliardenauftrag für Siemens Energy bei Ostsee-Projekt
Energiewende

Milliardenauftrag für Siemens Energy bei Ostsee-Projekt

Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy hat einen Milliardenauftrag an Land gezogen. Das Unternehmen soll Konverter liefern für ein dänisch-deutsches Stromprojekt auf der Ostseeinsel Bornholm.

04.09.2025

Ochsenknecht an österreichische Behörden ausgeliefert
Justiz

Ochsenknecht an österreichische Behörden ausgeliefert

Jimi Blue Ochsenknechts Tour durch deutsche Gefängnisse ist zu Ende gegangen. Am Mittwoch verließ er München - mit Ziel Österreich.

16.07.2025

Razzia

Österreichische Polizei stellt eine Tonne Marihuana sicher

Eine mutmaßliche Drogenbande ist in Österreich aufgeflogen. Die Polizei stellte nicht nur Cannabis in großen Mengen sicher, sondern unter anderem gefälschte Pässe.

26.04.2023