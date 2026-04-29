Industrie

Milliardendeal: Aufzughersteller Kone übernimmt TK Elevator

Ein Milliarden-Deal, der die Branche aufrüttelt: Kone will TK Elevator schlucken und zum globalen Riesen werden. Bis zum Abschluss dauert es aber noch etwas.

Aufzughersteller Kone: Milliardenübernahme rüttelt die Branche auf. Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa
Aufzughersteller Kone: Milliardenübernahme rüttelt die Branche auf.

Espoo/Düsseldorf (dpa) - Für fast 30 Milliarden Euro übernimmt der finnische Aufzughersteller Kone den deutschen Wettbewerber TK Elevator (TKE) von den Finanzinvestoren Cinven und Advent. Die Transaktion bewertet die ehemalige Aufzugsparte von Thyssenkrupp mit 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden, wie die Parteien mitteilten. Die Übernahme soll in bar und neuen Kone-Aktien erfolgen, hieß es. Mit einem Abschluss wird frühestens im zweiten Quartal 2027 gerechnet.

Der Zusammenschluss würde Kones Größe fast verdoppeln. Das neue Unternehmen mit mehr als 100.000 Mitarbeitern käme auf einen Jahresumsatz von rund 20,5 Milliarden Euro. «Gemeinsam würden wir unseren Kunden, unseren Mitarbeitenden, und den Städten, in denen wir tätig sind, das Beste beider Unternehmen bieten», sagte TKE-Chef Uday Yadav. «Der beste Teil unserer Geschichte liegt noch vor uns.»

TKE gehörte bis 2020 zum Industriekonzern Thyssenkrupp, der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Milliarden Euro an Cinven und Advent verkaufte. Thyssenkrupp ist noch an TKE beteiligt. Man prüfe Auswirkungen auf die eigene Beteiligung, teilte das Unternehmen nun mit. Die Papiere von Thyssenkrupp legten an der Börse deutlich zu.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Kone hatte damals schon mit Hilfe des Finanzinvestors CVC einen Versuch unternommen, TK Elevator zu übernehmen, kam aber nicht zum Zuge.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Milliardendeal: Shell übernimmt kanadische Energiefirma
Großbritannien

Milliardendeal: Shell übernimmt kanadische Energiefirma

Der britische Energieriese Shell investiert mehr als 16 Milliarden US-Dollar in die Übernahme von ARC Resources. Was der Konzern damit am kanadischen Markt plant.

27.04.2026

Deutsche Börse nach Rekordgewinn mit neuem Milliardendeal
Finanzbranche

Deutsche Börse nach Rekordgewinn mit neuem Milliardendeal

Die Deutsche Börse hat 2025 so viel verdient wie noch nie. Nun soll die Komplettübernahme des Datenanbieters ISS Stoxx das Wachstum ankurbeln. Doch der steht in den USA unter Druck von Trump.

12.02.2026

Milliardendeal: Deutsche Börse übernimmt ISS Stoxx komplett
Finanzen

Milliardendeal: Deutsche Börse übernimmt ISS Stoxx komplett

Deutschlands größter Börsenbetreiber kauft die übrigen Anteile am Datenanbieter ISS Stoxx für 1,1 Milliarden Euro von einem Finanzinvestor. In den USA steht der Datenanbieter unter Druck von Trump.

12.02.2026

Milliardendeal: Merck übernimmt Krebsspezialist Springworks
Pharmabranche

Milliardendeal: Merck übernimmt Krebsspezialist Springworks

Der Pharmakonzern stärkt sein Geschäft mit Krebsarzneien. Für den US-Krebsspezialisten Springworks zahlt Merck rund drei Milliarden Euro. Die Darmstädter haben es vor allem auf ein Feld abgesehen.

28.04.2025

NBA unterzeichnet Milliardendeal - Amazon ersetzt TNT
Neuer TV-Vertrag

NBA unterzeichnet Milliardendeal - Amazon ersetzt TNT

Die NBA ist ein Milliardenbusiness. Nun ist der neue TV-Vertrag über gleich elf Spielzeiten perfekt. Ein renommierter Sender aus den vergangenen Jahrzehnten scheidet aus.

25.07.2024