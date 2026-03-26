Chemie

Neues Werk eröffnet: BASF will in China aufholen

8,7 Milliarden Euro für ein Werk am Meer: BASF eröffnet in China einen zweiten Verbundstandort, der auf lokale Produktion setzt. Der Chemieriese erwartet viel von der historischen Investition.

BASF ist er weltgrößte Chemiekonzern. Foto: Johannes Neudecker/dpa
BASF ist er weltgrößte Chemiekonzern.

Zhanjiang (dpa) - Der deutsche Chemie-Konzern BASF hat nach fast sechs Jahren Bauzeit und einer Milliardeninvestition seinen neuen Verbundstandort in Südchina eröffnet. In einer Welt, die immer geteilter werde, zeige der Standort Zhanjiang, dass globale Kooperation die besten Ergebnisse erziele, sagte BASF-Vorstand Markus Kamieth in seiner Eröffnungsrede vor chinesischen Regierungsbeamten und BASF-Kunden.

Mit dem Standort will BASF seine Position im Chemie-Markt der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verbessern, in dem etwa die Hälfte der globalen Chemie-Nachfrage liegt. Bislang erwirtschaftet der Chemieriese lediglich rund 14 Prozent seines globalen Umsatzes in China. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Größte Einzelinvestition

Das Werk in der Küstenstadt Zhanjiang mit rund sieben Millionen Einwohnern, das schon im November in Betrieb gegangen war, soll den aus BASF-Sicht unterversorgten Markt im Süden bedienen. Mit 8,7 Milliarden Euro ist es die bislang größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens.

CEO Kamieth sprach von einem eingelösten Versprechen. Foto: Johannes Neudecker/dpa
CEO Kamieth sprach von einem eingelösten Versprechen.

In China eröffnet BASF damit einen zweiten Verbundstandort nach jenem in Nanjing in Ostchina, wo Chinas Chemiemarkt am größten ist. Das Nanjing-Werk teilen sich die Deutschen in einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem staatlichen Ölriesen Sinopec. Mit Zhanjiang will das Unternehmen außerdem die wirtschaftsstarke Provinz Guangdong besser erreichen, wo viele BASF-Kunden sitzen.

Projekt aus Merkel-Ära

Seit 2018, als das Projekt Zhanjiang unter der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besiegelt wurde, hat sich die wirtschaftliche Lage jedoch deutlich verändert. Chinas Markt, in dem ausländische Firmen über Jahrzehnte sehr gute Geschäfte gemacht hatten, ist schwieriger geworden. Grund sind harte Preiskämpfe und scharfer Wettbewerb in vielen Branchen, die auf die Gewinne der Unternehmen drücken. 

BASF will in Südchina stärker werden. Foto: Johannes Neudecker/dpa
BASF will in Südchina stärker werden.

BASF-Konzernchef Markus Kamieth räumte am Wochenende in der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» ein, dass sich die Investition in Zhanjiang für BASF später als geplant lohnen werde. «Wir starten in einem überversorgten Markt, in dem die Preise und Margen auf einem historisch niedrigen Niveau liegen», sagte er. «Die Profitabilität wird in den ersten Jahren daher deutlich unter dem sein, was wir uns ursprünglich vorgestellt hatten.»

Risiken für BASF in Fernost

Kritiker fürchten, BASF mache sich abhängig von einem autokratisch geführten Land wie China. Gegen Peking werden zudem immer wieder Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen laut. Sorgen bereitet auch Chinas Machtanspruch auf den unabhängig regierten Inselstaat Taiwan. Ein Konflikt um Taiwan würde eine der global wichtigsten Schifffahrtsrouten unterbrechen und hätte massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

BASF bewerte die Risikoszenarien, hieß es vom Unternehmen bislang. Das Werk in Zhanjiang verfügt über einen eigenen Tiefseehafen, über den die Ludwigshafener Rohstoffe vom Weltmarkt für die Produktion an ihrem drittgrößten Verbundstandort beziehen können. Exporte von dort planen sie nicht. Es werde «in China für China» produziert.

Den Strom bezieht BASF nach eigenen Angaben zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien, wodurch der CO2-Fußabdruck im Vergleich zu anderen Verbundstandorten um etwa 50 Prozent niedriger liegen soll. Emissionen entstehen noch in der Produktion etwa im Steam Cracker, dem Herzstück des Werks, der aus Rohbenzin oder Butangas Ausgangsstoffe für die BASF-Produkte erzeugt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
BASF eröffnet neuen Verbundstandort in China
Chemie

BASF eröffnet neuen Verbundstandort in China

Der weltgrößte Chemiekonzern nimmt sein Werk in Zhanjiang offiziell in Betrieb. Die Hoffnung auf Wachstum ist groß. Es gibt aber auch Skepsis.

25.03.2026

BASF-Chef: China-Investition lohnt sich später als geplant
Chemiekonzern

BASF-Chef: China-Investition lohnt sich später als geplant

In wenigen Tagen eröffnet der Chemieriese seinen neuen Standort in China, 8,7 Milliarden Euro hat der Dax-Konzern investiert. Erfolg stellt sich allerdings wohl erst später ein.

21.03.2026

Wagnis in China - BASF investiert Milliarden in neues Werk
Chemieindustrie

Wagnis in China - BASF investiert Milliarden in neues Werk

Wohl Ende März eröffnet der weltgrößte Chemiekonzern sein neues Werk in China. Die Hoffnung auf Wachstum ist groß. Es gibt aber auch Skepsis.

04.01.2026

BASF startet Betrieb im umstrittenen Milliardenwerk in China
Chemie

BASF startet Betrieb im umstrittenen Milliardenwerk in China

Es ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte von BASF: In China hat der Konzern einen neuen Verbundstandort gebaut - gegen heftige Kritik. Nun wird schrittweise die Produktion hochgefahren.

05.11.2025

Chemiekonzern BASF senkt Gewinnprognose
Quartalszahlen

Chemiekonzern BASF senkt Gewinnprognose

Eine schwache Konjunktur, hohe Energiepreise und Handelskonflikte belasten die Chemiebranche. Das hinterlässt auch beim Schwergewicht BASF Spuren.

11.07.2025