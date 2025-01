Millionäre in Davos wollen Steuern für Superreiche

Davos (dpa) - Millionäre und Milliardäre fordern auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos höhere Steuern für Superreiche wie sie selbst. Extremer Reichtum sei eine Gefahr für die Demokratie, weil damit oft politischer Einfluss einhergehe, warnen rund 370 Unterzeichner in einem Offenen Brief an Staats- und Regierungschefs. «Unsere Erfahrung lehrt uns, dass die Superreichen mehr Mitspracherechte haben als alle anderen. Das ist die unbequeme Wahrheit», heißt es darin. Die Lösung sei einfach und schnell: «Sie müssen uns, die Superreichen, besteuern.»