Minister Wissing gegen Wechsel an Spitze der Bahn

Berlin (dpa) - Der scheidende Verkehrsminister Volker Wissing spricht sich gegen einen Wechsel an der Bahn-Spitze aus. Wissing sagte im ARD-«Interview der Woche»: «Wenn man bei der Bahn ein Infrastrukturproblem hat, so wie wir es heute immer noch haben: kaputte Weichen, in die Jahre gekommene Stellwerke und so vieles mehr, dann hilft es ja nicht wirklich weiter, wenn man Personaldebatten führt.» Davon wolle er dringend abraten. «Durch das Austauschen des Managements werden in einem Unternehmen die Gleise und die Signalanlagen nicht erneuert.»