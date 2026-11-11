Mobilität

Ministerium will warnen, wenn Geld für Elektroautos ausgeht

Die Kaufprämie für Elektroautos ist gefragter als erwartet – und pro Wagen fließt mehr Geld als geplant. Wann der Fördertopf leer sein könnte, ist noch offen.

Die staatliche Kaufprämie für Elektroautos ist beliebter als erwartet. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die staatliche Kaufprämie für Elektroautos ist beliebter als erwartet. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Das Bundesumweltministerium will «möglichst frühzeitig» über einen künftigen Förderstopp für Elektroautos informieren. Das erklärte ein Sprecher in Berlin. Die Nachfrage nach der staatlichen Unterstützung habe die Erwartungen übertroffen. Hinzu komme, dass je Förderung höhere Summen anfielen als veranschlagt, weil die soziale Staffelung sehr gut funktioniere. Gemeint ist, dass gerade Haushalte mit weniger Einkommen die Prämie nutzen, die pro Auto auch mehr Geld bekommen.

Das Finanzministerium möchte angesichts der Beliebtheit der Kaufprämie im kommenden Jahr fast eine Milliarde Euro mehr vorsehen als bisher geplant. Veranschlagt sind nun Mittel von rund 1,72 Milliarden Euro. Der Fördertopf von insgesamt drei Milliarden Euro soll aber nicht erhöht werden. Die Entscheidung darüber trifft aber am Ende der Bundestag, wo in dieser Woche die Haushaltsexperten über das Budget für das kommende Jahr beraten. 

Die neue Kaufprämie für Elektro- und Hybridautos kann seit dem Frühjahr beantragt werden. Damit zeichnet sich ab, dass die Förderung früher endet. Das Umweltministerium hatte ursprünglich damit gerechnet, dass die drei Milliarden Euro für geschätzt 800.000 geförderte Fahrzeuge reichen. Die Mittel waren für den Zeitraum von 2026 bis 2029 gedacht.

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