Einzelhandel

Miteigentümer Beetz kritisiert Galeria für Insolvenzantrag

Miteigentümer Beetz sieht die Insolvenz von Galeria kritisch und fordert mehr Tempo bei der Neuausrichtung. Welche Schritte er für die Zukunft des Warenhauses vorschlägt.

Bernd Beetz zählt seit zwei Jahren zu den Eigentümern von Galeria. (Archivbild) Foto: Fabian Strauch/dpa
Bernd Beetz zählt seit zwei Jahren zu den Eigentümern von Galeria. (Archivbild)

Düsseldorf/Berlin (dpa) - Der Miteigentümer der insolventen Warenhauskette Galeria, Bernd Beetz, kritisiert die Geschäftsführung um Tilo Hellenbock für den Insolvenzantrag und fordert einen schnellen Umbau. Er halte die Insolvenz grundsätzlich für vermeidbar, sagte Beetz der «Bild»-Zeitung. 

«Die Gesellschafter haben Galeria in einer schwierigen Lage übernommen und viel Zeit, Energie und eigenes Kapital investiert, um dem Unternehmen eine Zukunft zu geben. Entscheidend wäre gewesen, die notwendige Transformation konsequenter und schneller umzusetzen», sagte Beetz. Er führte aus, dafür brauche es «insbesondere ein stringentes Warenmanagement, eine klare Sortimentsstrategie und eine deutlich stärkere Kundenorientierung».

Beetz zeigte sich optimistisch: «Ein Warenhaus kann auch heute erfolgreich sein - aber nur, wenn es sich deutlich vom Wettbewerb abhebt und operativ exzellent geführt wird.» Beetz betonte, personelle Entscheidungen müssten jetzt anhand der Frage getroffen werden, wer das größte Vertrauen von Gläubigern, Mitarbeitern, Lieferanten und möglichen Investoren genieße: «Es geht nicht um einzelne Personen, sondern darum, die bestmögliche Führung für die nächste Phase sicherzustellen.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Galeria hatte jüngst beim Amtsgericht Düsseldorf erneut die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Für Galeria ist es nach 2020, 2022 und 2024 der inzwischen vierte Insolvenzantrag innerhalb von sechs Jahren. Der Geschäftsbetrieb in den 83 Filialen soll vorerst weiterlaufen.

Neue Eigentümer seit 2024

Infolge der zurückliegenden Insolvenzverfahren wurden schon zahlreiche Filialen geschlossen. Die Gläubiger verzichteten auf Milliardenforderungen, um der Warenhauskette den Weg aus der Krise zu ermöglichen. 

Vor gut zweieinhalb Jahren hatte das Unternehmen, damals noch unter dem Namen Galeria Karstadt Kaufhof, den bislang letzten Antrag gestellt. Vorausgegangen war die Schieflage des damaligen Mutterkonzerns Signa. 

Seit Sommer 2024 gehört Galeria der US-Investmentgesellschaft NRDC und einer Beteiligungsfirma des Unternehmers Beetz. Die Namen Kaufhof und Karstadt verschwanden aus dem Firmennamen. Galeria verlegte seinen Sitz von Essen nach Düsseldorf.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Warenhauskette Galeria stellt abermals Insolvenzantrag
Einzelhandel

Warenhauskette Galeria stellt abermals Insolvenzantrag

Die bislang letzte Insolvenz liegt erst gut zweieinhalb Jahre zurück. Nun ist Galeria wieder in finanzielle Not geraten. Ob die Beschäftigten Insolvenzgeld erhalten, ist unklar.

04.10.2026

Eigentümer Beetz sieht Galeria hinter den Erwartungen zurück
Warenhausunternehmen

Eigentümer Beetz sieht Galeria hinter den Erwartungen zurück

Ein dreiviertel Jahr nach dem Neustart von Galeria ist die Geschäftsführung offensichtlich noch nicht so zufrieden. Der Chef der Warenhauskette nennt mehrere Gründe.

17.04.2025

Warenhauskonzern

Neubeginn für Galeria: Gericht hebt Insolvenzverfahren auf

Ein Gericht gibt grünes Licht für den Neustart der Warenhauskette Galeria. Die hat viel weniger Filialen als früher. Der Konzern hofft, dass er sich gesundgeschrumpft hat und dass es aufwärts geht.

29.07.2024

Einzelhandel

Galeria-Miteigentümer: Warenhäuser haben Zukunft

Zwei Investoren wollen Galeria Karstadt Kaufhof gemeinsam retten. Erstmals äußern sich nun auch Vertreter der beteiligten US-Investmentgesellschaft NRDC zu der Übernahme.

12.04.2024

Handel

Galeria Karstadt Kaufhof meldet erneut Insolvenz an

Galeria Karstadt Kaufhof beantragt erneut ein Insolvenzverfahren. Es ist das dritte innerhalb weniger Jahre. Was mit den gut 90 Warenhäusern und mehr als 15.000 Beschäftigten passiert, ist unklar.

09.01.2024