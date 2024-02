Modekette C&A will Filialnetz in Deutschland ausbauen

Düsseldorf (dpa) - Die niederländisch-deutsche Modekette C&A will ihr Filialnetz in Deutschland ausbauen. Giny Boer, die niederländische C&A-Europe-Chefin, kündigte im Interview der «Süddeutschen Zeitung» an, nach einer Phase der Schließungen wieder neue Läden eröffnen zu wollen. «In Deutschland wird C&A künftig etwa 400 Filialen haben, ob genau 400 oder 410 ist zweitrangig, solange sie am richtigen Standort sind», sagte sie. Derzeit betreibt der Textilhändler bundesweit demnach 388 Filialen.